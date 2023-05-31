شيتامبارام يتصدر «دولية دبي للشطرنج» بـ «العلامة الكاملة»



دبي (الاتحاد)



انفرد الهندي أرافيند شيتامبارام بصدارة «النسخة 23»، من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتستمر إلى 4 يونيو، بمشاركة 172 لاعباً ولاعبة من 46 دولة، وجاءت صدارة شيتامبارام بـ «العلامة الكاملة» بنهاية الجولة الرابعة، بعد تغلبه على التركي سانال فاهاب، وتبعه الصيني يو يانجي، والإيراني محمد أمين طبطبائي «3.5 نقطة»، ثم 11 لاعباً «3 نقاط».

وحضر افتتاح الجولة تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وسعيد يوسف شكري الأمين العام لنادي دبي للشطرنج المدير الفني للبطولة، والحكم الدولي مهدي عبد الرحيم رئيس حكام البطولة.

وعلى الطاولة الثانية، فاز المصنف الأول الصيني يو يانجي على البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف، والإيراني محمد أمين على الإسباني يوفا دانيل، ليرفع رصيده إلى 3.5 نقطة، والأميركي هانس نيمان على الأذربيجاني مصراط الدين أسكندروف ليلحق بركب المقدمة.

وعلى الطاولات الأولى، تعادل الصربي ألكسندر إنجيج، مع الهندي أرجون إريجايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف مع الهندي أديبان، والهندي هارشا باراكوتي مع الأوزبكي جافوخير سينداروف، وماكسيم تشيغاييف مع الأوكراني فيتالي بيرنادسكي.

وتعادل سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الأميركي أبيمانيو ميشرا، والمصري أدهم فوزي مع اليوناني نيكولاس ثيودورو، وخسر اليمني بشير القديمي أمام الروماني ديفيد جافريليسكو، وتعادل المغربي محمد تيسير مع الماليزي زهو رين ليم، وعمران الحوسني مع جوفانا إيريك.

وفي البطولة المفتوحة، خسر عمار السدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج في لقاء القمة الذي جمعه مع الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة، وخسر إبراهيم سلطان لاعب منتخبنا الوطني ونادي دبي للشطرنج أمام الأردني علي القيسي، بينما فاز أحمد الرميثي على الهندي شارون رافييل، وتعادل أحمد فريد مع الهندي أشفاث ميتّال، وفازت ياسمين علي على الكويتي حسين هاشم.

ويتصدر الفئة 3 لاعبين بـ «العلامة الكاملة» هم الروسي ماكسيم جافريلوف، والفلسطيني راجي أبو عزيزة، والألماني اديز كوشاك، يليهم كل من الروسية ألكسندرا زيرباتسوفا والمصري محمد علي الدين برصيد 3.5 نقطة لكل منهما.

وأكد عثمان موسى عبدالله رئيس الجهاز الفني بنادي دبي للشطرنج والثقافة مدير البطولة، أن إدارة النادي وضعت خطة لحصول اللاعبين على ألقاب دولية ورفع تصنيفهم، واشتملت على برنامج البطولات التي يشارك فيها لاعبونا محلياً وخارجياً، ومنها جاءت فكرة تقسيم بطولة دبي المفتوحة إلى فئتين للأساتذة، وأخرى مفتوحة للمصنفين دون 2200 نقطة، ولاحظنا قوة هذا التقسيم بزيادة عدد الأساتذة الدوليين الكبار، وكذلك قوة وتقارب المستوى الفني في البطولتين، وهذا ما يخدم لاعبينا في الاستفادة من المشاركة والاحتكاك بمختلف المدارس الشطرنجية.

وأضاف: قرر مجلس الإدارة أن يخوض 10 لاعبين متميزين من النادي معسكراً صيفياً في جمهورية التشيك من 19 يوليو إلى 13 أغسطس للمشاركة في بطولات الشطرنج في مدينتي باردوبيس وبراغ.