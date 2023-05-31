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رئيس بروسيا دورتموند: ضياع لقب الدوري لن يكسرنا!

رئيس بروسيا دورتموند: ضياع لقب الدوري لن يكسرنا!
31 مايو 2023 13:27

برلين (د ب أ)
قال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إنه لا يتعين على النادي أن يخشى من أي عواقب بعيدة المدى لخسارته فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا» بسيناريو مخيب للأمال.
وفي أول تعليق له بعد صدمة ضياع اللقب يوم السبت الماضي، قال فاتسكه في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» نشرتها اليوم، رداً على ما إذا كانت تلك الصدمة ستؤثر على الفريق على المدى البعيد: «لا على الإطلاق! أي شخص يعتقد هذا فهو خاطئ».
وكان بروسيا دورتموند متقدماً على بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق نقطتين قبل المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، وكان بحاجة فقط للفوز على ماينز لينتزع اللقب للمرة الأولى منذ عام 2012، لكن دورتموند سقط في فخ التعادل أمام ماينز 2-2 بينما تغلب بايرن ميونيخ على كولون 2-1، ليحرز اللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.
وقال فاتسكه: «دورتموند لم ينكسر إثر تعرض حافلة الفريق لهجوم بعبوة ناسفة في عام 2017، كما لم ينكسر بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013، وبالتالي لن ننكسر بسبب الطريقة التي انتهت بها منافسات البوندسليجا».

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