كوزمين وشاهين يكتبان التاريخ مع «الملك»



علي معالي (دبي)



كتب المدرب الروماني كوزمين أولاريو، والمدافع شاهين عبدالرحمن التاريخ في مسيرتهما مع كرة القدم، نال الأول 22 لقباً، طوال مشواره التدريبي، وجمع الثاني 6 بطولات، وهو الأكبر لأي قائد لـ «الملك» بداية من موسم 2018- 2019 وإلى الآن.

سطر كوزمين أسمه بحروف من ذهب في ملاعبنا، حيث يعتبر المدرب الوحيد الذي حقق 3 بطولات في موسم مع ناديين، وفعلها 3 مرات، البداية مع شباب الأهلي بحصد لقب الدوري وكأس المحترفين، وكأس السوبر موسم 2013- 2014، وكرر «الثلاثية» مع «الفرسان» أيضاً في موسم 2016-2017 بالتتويج بكأس المحترفين، وكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وفي الموسم الحالي 2022- 2023، حقق مع الشارقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

والإنجاز الأخير الذي حققه كوزمين بالفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جعله يدخل تاريخ المدربين العالميين من أوسع أبوابه، حيث أصبح «اللقب 22» في مسيرته التدريبية، وهو ما جعله يقترب من أفضل 10 مدربين في العالم، بل ينافس المشاهير منهم مثل تراباتوني، وأنشيلوتي، ومورينيو، ويتفوق على أسماء عالمية أيضاً مثل كرويف، وفان جال ومارسيلو ليبي، وخلال مسيرة استمرت 22 عاماً مدرباً، تولى خلالها قيادة ما لا يقل عن 9 فرق في بلدان مختلفة.

وخلال مسيرة كوزمين «53 عاماً»، في منطقة الخليج تحديداً، والتي تعد أفضل فتراته في مجال التدريب، حيث حقق 18 لقباً ما بين السعودية وقطر والإمارات، بخلاف 3 ألقاب في رومانيا، ولقباً في الصين، ليضع المدرب نفسه في منطقة متميزة بين المدربين.

ويحتل كوزمين ترتيباً متميزاً بين المدربين العالميين، حيث يأتي في المركز الـ 11، خلف أليكس فيرجسون «49 بطولة»، وميرسيا لوشيسكو «35»، وجوارديولا «33»، فاليري لوبانوفسكي «30»، أوتمار هيتزفيلد «28»، جوزيه مورينيو «26»، فيليبي سكولاري «26»، جوك شتاين «26»، كارلو أنشيلوتي «25»، جيوفاني تراباتوني «23»، وحصد كوزمين 22 بطولة، والظهور الأول له في مجال التدريب يعود إلى عام 2001، وكان يبلغ وقتها 32 عاماً فقط.

أما المدافع شاهين عبدالرحمن «30 عاماً»، فقد نجح في أن يحمل كؤوس مختلفة من موسم 2018- 2019 حتى الآن، وصل إلى 6 بطولات، وهي دوري المحترفين وكأس السوبر تحت قيادة عبدالعزيز العنبري، ثم جاءت الفترة الثانية مع كوزمين، والتي حمل فيها شاهين كابتن «الملك» الكأس 4 مرات، بواقع كأس صاحب السمو رئيس الدولة «مرتين»، ومرة لكل من كأس السوبر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجاءت الألقاب الأربعة في 218 يوماً فقط «7 أشهر و6 أيام».

وخلال الموسم الحالي لعب شاهين 22 مباراة مع «الملك» بواقع 1847 دقيقة، و6 مباريات في كأس المحترفين «474 دقيقة»، مقابل 90 دقيقة كاملة في مباراة السوبر.