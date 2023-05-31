«الجودو» يشارك في «الجراند بري»



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخب الجودو إلى طاجيكستان، غداً «الخميس»، للمشاركة في بطولة «الجراند بري»، التي تقام بقاعة قصر التنس في دوشانبي من 2 إلى 4 يونيو، ضمن برنامج المنتخب الأول للتأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، وتأتي مشاركة في البطولة عقب ختام المعسكر الداخلي لمنتخبنا في أبوظبي.

ويرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم 5 أفراد، من بينهم اللاعبتان بشيرا وزن تحت 52 كجم»، وباتسو «وزن تحت 57 كجم»، و3 لاعبين، هم نارمند «وزن تحت 66 كجم»، وأرام «وزن تحت 90 كجم»، ومعروف «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، أن قرعة البطولة تجرى ظهر اليوم بفندق «حياة ريجنسي»، مقر إقامة الوفود المشاركة، بعد أن ضمت البطولة 41 دولة حتى الآن، من بينها 4 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والمغرب والجزائر، وتبدأ تصفيات البطولة من الدور التمهيدي غداً، بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين، بداية بالسيدات لأوزان تحت 52 وتحت 57 كجم، ثم الرجال تحت 60 و66 كجم، وبداية ظهور منتخبنا في اليوم الأول، بعدد 3 أفراد ضمن منافسات الوزن الخفيف، ويكون ختام البطولة يوم الأحد المقبل بالوزن الثقيل.

وحث رئيس الاتحاد منتخبنا الأول للجودو بضرورة بذل الجهد، وعكس المستوى الحقيقي للجودو الإماراتي، بما يتناسب ورعاية ودعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، مواصلة للاهتمام الذي يحظى به المنتخب الأول ضمن خطة الاتحاد التي وضعها له لبلوغ أولمبياد باريس 2024.