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تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»

تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
31 مايو 2023 11:43

 
سيدني (أ ف ب) 

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أصرّ الملاكم الأسترالي تيم تزيو، على أنه سيدافع عن لقبه في فئة وزن الوسط الممتاز لمنظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو»، رغم خضوعه لجراحة، بعد أن تعرّض للعضّ من كلب قبل أسابيع فقط من نزاله المنتظر.
وأحرز الملاكم الروسي الأصل البالغ 28 عاماً اللقب، بفوزه على الأميركي توني هاريسون في مارس، ومن المقرر أن يدافع عنه ضد المكسيكي كارلوس أوكامبو في جولد كوست في كوينزلاند في 18 يونيو الجاري.
لكن تزيو، نجل بطل العالم السابق الشهير كوستيا، تعرض لتمزق في ساعده الأيمن في نهاية الأسبوع من عضة كلب تطلبت 26 غرزة.
وشدّد تزيو على أن مصير النزال ليس مهدداً، ونشر مازحاً صورة كلب شيواوا عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بـ «لا تقلقوا، الجولة الثانية مقبلة!».
وأضاف: «تعرّضت لحادث بسيط في عطلة نهاية الأسبوع، لكنني على ما يرام، سيستمر العرض، لا شيء يتغير، أنا جاهز 18 يونيو، لنبدأ العرض».
ويأمل تزيو في أن يواجه البطل بلا منازع الأميركي جيميل تشارلو الذي وحّد الألقاب العالمية الأربعة، علماً أنه كان من المتوقع أن يقام النزال بينهما في لاس فيجاس في يناير قبل أن يكسر الأميركي يده اليسرى أثناء التدريب ليتم تأجيله.

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