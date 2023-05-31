أجانب «النمور» ينتظرون تحديد المصير



فيصل النقبي (كلباء)



ينتظر أجانب اتحاد كلباء والمقيمون تحديد مصيرهم، خاصة مع تولي إدارة جديدة لشركة كرة القدم بالنادي، برئاسة محمد عبيد اليماحي، خلفاً لإدارة علي كانو التي جددت التعاقد مع المدرب فرهاد مجيدي لقيادة «النمور» في الموسم المقبل، وعلى طاولة الإدارة الجديدة العديد من الملفات التي يتم التعامل معها بالتشاور مع المدرب، ومنها ملف الأجانب.

يذكر أن أجانب «النمور» سجلوا 19 هدفاً من بين 32 هدفاً لاتحاد كلباء، في الموسم المنتهي، من دوري أدنوك للمحترفين»، وهم سيسالدو وبرايان راميريز ودانييل بيسا «4 أهداف»، وفيليب كيس «3 أهداف»، مقابل هدف لكل من إيجور روسي، وعبدالله ديابي وكيمبف، ولياندرو.

يذكر أن قائمة الهدافين يتصدرها المهاجم الشاب أحمد عامر الذي سجل 8 أهداف، رغم أنه جلس على مقاعد البدلاء في معظم المباريات.