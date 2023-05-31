«موج» تستهدف سباق التتويج في رويال أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)



تستهدف المهرة «موج» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، سباق التتويج «كورنيشن ستيكس» في مهرجان رويال أسكوت، حيث يتوقع أن تواجه منافسة مع غريمتها «طاهرة» الفائزة بسباق 1000 جينيز الأيرلندي.

وحقق المدرب سعيد بن سرور نجاحاً ثالثاً في سباق الميل الكلاسيكي للمهرات في نيوماركت الشهر الماضي، عندما أظهرت «موج» الكثير من الشجاعة من خلال صد تحدي المهرة «طاهرة» بفارق نصف طول.

وكان مدرب جودلفين واثقاً أن ابنة «أكسيد ان اكسيل» سوف تتطور وهي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وقامت بتحقيق التوقعات كما يجب، مما أضاف إلى نجاحه السابق في السباق مع «كيب فيردي» 1998، و«كازيا 2002» وقال ابن سرور: «هي في حالة جيدة، فوزها يعني الكثير، كانت هذه هي المرة الثالثة التي نفوز فيها بألف جينيز، لكنها كانت فترة طويلة منذ آخر مرة قبل 21 عاماً، من الواضح، السباقات الكلاسيكية وسباقات المجموعة الأولى، تحتاج أن يكون لديك الخيول الجيدة، عرفنا العام الماضي أنها كانت مهرة جيدة، لكنها كانت مهرة صغيرة، وقمنا بالاعتناء بها، لقد منحتها فترة راحة بين السباقات، فقط للسماح لها بالتعافي».

وتستعد «موج» الآن لمواجهة «طاهرة»، التي فازت بسباق مويجلر ستيكس الموسم الماضي، وحققت ثاني فوز لها في الدرجة الأولى بفوزها على «ميديتات» في الألف جينيز الأيرلندي.

وعلى الرغم من فوزها في نيوماركت، إلا أن ابن سرور واثق أن «موج» لن تكون لديها مشكلة بشأن الظروف الأرضية التي تنتظرها على حلبة بيركشاير في أسكوت.

وتتمتع ابنة «أكسيد اند اكسل»، بالكثير من الخبرة على الأسطح المختلفة، وفي مشاركاتها الثمانية التي فازت فيها خمس مرات، جاءت على مسافة 1200 متر على أرضية سريعة في نيوماركت، وعلى أرض ناعمة على مسافة ميل واحد عندما فازت بالفئة الأولى.

وأضاف ابن سرور قائلاً: «إنها تذهب الآن إلى مسابقة التتويج، لا أعتقد أن حالة الأرضية تهمها، لأنها فازت على أرض أكثر ليونة في دبي أيضاً، وعادت إلى هنا على أرض ناعمة، أعتقد أنها ستتعامل مع أي أرضية ونتطلع إلى الذهاب إلى أسكوت معها».

ومن جهة أخرى، من المرجح أن يتم توجيه «حكم» لشادويل، الذي تغلب على بطل الديربي «ديزرت كراون» في سباق جيرارد ستيكس يوم الخميس الماضي، إلى سباق هاردويك ستيكس في أسكوت، وقد يتم إلحاقه في سباق برنس أوف ويلز ستيكس التي تبلغ مسافته 2000 متر.