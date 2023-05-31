ناني يغادر ملبورن بعد 10 مباريات!



ملبورن (أ ف ب)

غادر البرتغالي ناني الجناح السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي فريقه ملبورن فيكتوري بعد 10 مباريات فقط في الدوري الأسترالي لكرة القدم، حسب ما أعلن ناديه.

وكان ملبورن فيكتوري رحّب بوصول الجناح البالغ 36 عاماً العام الماضي، باعتباره أحد أكبر الصفقات في الدوري الأسترالي منذ سنوات.

إلاّ أن ناني لم يرتقِ إلى مستوى الآمال المعقودة عليه، وفشل في التسجيل في جميع المباريات التي خاضها، قبل أن تؤدي إصابة خطيرة في ركبته إلى استبعاده من بقية منافسات الموسم.

وقال فيكتوري في بيان «يوّد النادي أن يشكر ناني على مساهمته، ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

انضم ناني إلى الدوري الأسترالي قادماً من نادي فينيتسيا الإيطالي، بعدما تنقل في دوريات الولايات المتحدة وإسبانيا وتركيا عقب رحيله عن «اليونايتد» في عام 2015، خاض 112 مباراة دولية بقميص منتخب البرتغال، وفاز بلقب «البريميرليج» أربع مرات مع «اليونايتد»،

وأنهى ملبورن فيكتوري الموسم في المركز الحادي عشر ما قبل الأخير.