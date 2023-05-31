«الأوتار» تبعد مارسيال عن نهائي كأس إنجلترا

لندن (أ ف ب)

يغيب المهاجم الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال عن مانشستر يونايتد بمواجهة الجار مانشستر سيتي بطل الدوري، في نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، يوم السبت، جراء تعرضه لإصابة في أوتار ركبته حسب ما أفاد نادي «الشياطين الحمر».

وأعلن «اليونايتد» في بيان «أصيب اللاعب الدولي الفرنسي في أوتار الركبة في وقت متأخر من المباراة، في الفوز على فولهام 2-1، على استاد أولد ترافورد يوم الأحد» ضمن منافسات «المرحلة 38» الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: «كشف الفحص عن تمزق في العضلات يحرم اللاعب «27 عاماً» من المباراة في ويمبلي».

ورغم معاناته من الإصابات المتكررة، إلا أن مارسيال سجل 9 أهداف في 29 مباراة خاضها هذا الموسم.

وكان مارسيال الذي لم يلعب أساسياً إلا في 11 مباراة من 21 في الدوري، يأمل في أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لـ «اليونايتد» في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي الشهير في لندن بمواجهة «السيتي» الساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية «الدوري-الكأس-دوري الأبطال».

وأنهى «اليونايتد» منافسات «البريميرليج» في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما ظفر «السيتي» باللقب للموسم الثالث توالياً، وللمرة التاسعة في تاريخه.