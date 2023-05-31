إيكاردي يمنح جلطة سراي «اللقب 23»



إسطنبول (أ ف ب)

قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه جلطة سراي، إلى التتويج بلقب بطل الدوري التركي لكرة القدم، للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بتسجيله «ثنائية» في فوزه على مضيفه أنقرة جوجو 4-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسجل إيكاردي المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي ثنائيته في الدقيقتين السابعة و38، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً مع سبع تمريرات حاسمة.

وأضاف باريس ألبر يلماظ الهدف الثالث «73»، والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا الرابع «78»، فيما سجل الأنجولي ميلسون الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

وهو اللقب الأول لجلطة سراي منذ موسم 2018-2019 والـ23 في تاريخه، معززاً رقمه القياسي في عدد الألقاب بفارق أربعة ألقاب عن فنربخشة الغائب عن الألقاب منذ عام 2014.

وعزز جلطة سراي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر في أسوأ مركز له في تاريخه، موقعه في الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق خمس نقاط أمام فنربخشة.

ويحتفل رجال المدرب أوكان بوروك باللقب الأحد المقبل خلال الدربي ضد فنربخشة.

واستفاد جلطة سراي كثيرا من تعاقده الصيف الماضي مع إيكاردي، والأوروجوياني لوكاس توريرا، قبل أن يضم في فترة الانتقالات الشتوية البلجيكي دريس مرتنس، وأوليفيرا والدولي الإيطالي نيكولو زانيولو.