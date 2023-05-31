«الظهر» يؤجل لقاء جاكوبس وكيرلي



فلورنسا (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى، أن بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 متر العداء مارسيل جاكوبس المصاب في ظهره سينسحب من لقاء فلورنسا الدولي، ضمن الدوري الماسي المقرر الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد في بيان أن «عملية تعافي جاكوبس بعد المشكلة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا يبدو أنها اكتملت بالكامل بعد».

وسيحرم عشاق «أم الألعاب» مرة أخرى من المواجهة المرتقبة بين جاكوبس والأميركي فريد كيرلي بطل العالم ووصيف بطل أولمبياد طوكيو، وذلك قبل أقل من 3 اشهر من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها بودابست من 19 الى 27 أغسطس، وكان جاكوبس انسحب الأسبوع الماضي من لقاء الرباط.

وغاب جاكوبس عن معظم الموسم الماضي، بما في ذلك بطولة العالم، بسبب مشاكل صحية.

ووجه كيرلي إنذاراً لجاكوبس في لقاء الرباط، عندما أحرز المركز الأول بزمن 9.94 ثانية.

وكان الإيطالي شدّد منتصف مايو على أهمية المبارزة مع كيرلي «هذا يساعد الجميع في عالم ألعاب القوى ويحفّزنا أكثر، ستكون مبارزة جميلة».

استقبل كيرلي غياب جاكوبس بسخرية نوعاً ما بوجوه ضاحكة في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال في الدوحة مطلع مايو «إذ تم تنظيمها (المبارزة)، سأكون هنا، لكن لا أعرف إذا كان سيأتي، في حال المشاركة في السباق، سأفوز حتماً».

وقال الأميركي الآخر مارفن برايسي وصيف بطل العالم، قبل وقت قصير من الإعلان عن انسحاب جاكوبس «إنني أتوق للتغلب على مارسيل، لقد أصبح أمراً ضرورياً»، مضيفاً «يتحدث أكثر مما يركض».