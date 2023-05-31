«الخماسي الجدد» في قائمة «محاربي الصحراء»

الجزائر (د ب أ)



استدعى جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم 5 لاعبين جدد، استعداداً للمعسكر المقبل لـ «الخضر» الذي تتخلله مباراة رسمية أمام أوغندا، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمام أفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، وأخرى ودية أمام تونس.

وتصدر حسام عوار، لاعب وسط ليون الفرنسي، قائمة اللاعبين الجدد، التي ضمت أيضاً حيماد عبدلي، لاعب وسط أنجيه الفرنسي، إلى جانب 3 لاعبين من اتحاد الجزائر، وهم الحارس أسامة بن بوط، والمدافع زين الدين بلعيد، والمهاجم أيمن محيوص.

كما سجلت القائمة التي نشرها الاتحاد الجزائري على موقعه الرسمي، عودة سعيد بن رحمة، نجم وستهام الإنجليزي، وفيكتور لكحل، مدافع لوهافر الفرنسي، وهيثم لوصيف، مدافع اتحاد الجزائر الذي يعود إلى المنتخب بعد غياب طويل.

وحافظ بلماضي، على الحرس القديم، في صورة رياض محرز، والمهاجمين إسلام سليماني، وبغداد بونجاح، والمدافعين عيسى ماندي ورامي بن سبعيني.

ويلتقي منتخب «محاربي الصحراء» المتأهل إلى كأس الأمم ، مع مضيفه المنتخب الأوغندي يوم 18 يونيو المقبل، على ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات.

كما يستضيف ضيفه المنتخب التونسي وديا، بعد يومين من ذلك على ملعب 19 مايو بمدينة عنابة الجزائرية.