ليفربول يهتم بـ «الديك الشاب»

أنور إبراهيم (القاهرة)



يُبدي ليفربول الإنجليزي اهتماماً شديداً بالفرنسي الشاب خيفرين تورام لاعب نيس، والشقيق الأصغر لماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وهما نجلا النجم المخضرم ليليان تورام أحد نجوم الجيل الذهبي الفائز بكأس العالم 1998 مع «الديوك».

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن أندية أوروبية كثيرة مهتمة أيضاً بالحصول على خدمات اللاعب الشاب الذي يلعب في وسط الملعب، ونال شرف اللعب لمنتخب فرنسا الأول مرة واحدة فقط، في مباراة أمام هولندا في مارس الماضي.

غير أن ليفربول يعتبر أكثر هذه الأندية اهتماماً بالتعاقد مع خيفرين تورام الذي يتألق مع نيس للموسم الرابع على التوالي.

ويرجع اهتمام «الريدز» باللاعب إلى حاجته لبدلاء في الوسط، بعد أن انتهت عقود كل من الغيني نابي كيتا، والإنجليزيين جيمس ميلنر، وأليكس شامبرلان، والبرازيلي فيرمينو.

ويأمل الألماني يورجن كلوب المديرالفني لـ «الريدز» في أن يسد الفراغ الذي تركه هؤلاء النجوم على وجه السرعة، كما يرغب في التعاقد مع لاعب شاب قادر على القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية للاعب الوسط، وهو ما يتوفر لدى تورام الابن.

وقالت الصحيفة إن ممثلي نيس وليفربول يجريان اتصالات منذ أسابيع عدة، بل تمت لقاءات بينهما، بهدف حصول الفريق الإنجليزي على خدمات الفرنسي الشاب الذي اختير في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي «ليج آن» هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقبة الوحيدة التي تقف أمام إتمام الصفقة، إن نيس قد يطلب مقابلاً مادياً كبيراً، في ظل وجود منافسة قوية من أندية أوروبية أخرى في سوق الانتقالات القادمة، بينما لا يعتاد ليفربول -إلا نادراً - على دفع أرقام كبيرة مقابل صفقاته، ولم تكشف الصحيفة عن مطالب نيس المادية.

وبدأ خيفرين تورام المولود في 26 مارس 2001، «22 عاماً» مسيرته الاحترافية في موناكو موسم 2018-2019، ثم انتقل إلى نيس في صيف العام نفسه وحتى الآن، ولعب خيفرين لمنتخبات الشباب تحت 16و17 و18و19 و21 سنة ، ولم يلعب إلا مباراة واحدة فقط مع المنتخب الفرنسي الأول.