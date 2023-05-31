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الرياضي

«العبقري الصغير» مفاجأة كروس في «الريال»!

«العبقري الصغير» مفاجأة كروس في «الريال»!
31 مايو 2023 08:00

أنور إبراهيم (القاهرة)

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منذ تصعيد المدافع المخضرم ناتشو هيرنانديز، قبل سنوات عدة، من أكاديمية «لوكاستيا» التابعة لريال مدريد الإسباني للعب مع الفريق الأول، لم ينجح «الملكي» في تخريج شاب آخر يمكنه اللعب مع الكبار، وإن كان الأمل ما زال معقوداً على المهاجم الشاب ألفارو رودريجيز الذي ظهر لفترة قصيرة هذا الموسم مع الفريق الأول ثم اختفى، ولم يشركه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في مباريات الدوري «الليجا» الأخيرة.
غير أن النجم الألماني توني كروس «رمانة ميزان» وسط الريال، يعتقد أن هناك شاباً آخر يدعى نيكو باز، شاهده بعينيه، وأبدى إعجابه الشديد به، ويتوقع له مستقبلاً باهراً مع الفريق الأول، إذا ما تم تصعيده.
وذكرت صحيفة ماركا أن كروس كشف عن مزايا هذا الشاب الذي يلعب في الوسط، مع صفات هجومية، وقال: هذا الفتى ينبغي أن يتدرب معنا كل يوم لأنه «عبقري».
ويملك باز مهارات هائلة، ويجيد اللعب في مركزي وسط الملعب والجناح، وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي أثنى عليه، وأكد موهبته، وذكر أنه قادر على اللعب للفريق الأول، إذ أنه يبلي بلاءً حسناً مع راؤول جونزاليس مدرب الرديف «ريال مدريد ب».
وأشارت الصحيفة إلى أن باز أحد 3 لاعبين شباب يتنافسون بالفعل على الاشتراك في جولة الفريق الأول بأميركا هذا الصيف، وإذا ما أثبت جدارته وجاهزيته، ستكون أمامه فرصة كبيرة للانضمام إلى الفريق الأول في الموسم المقبل.
وأوضحت ماركا أن شهادة كروس ليست بالشيء القليل، لأنه صاحب عين خبيرة ورؤية متميزة، وإذا كان المدريد يرغب في النجاح مستقبلاً، عليه أن يقبل التحدي، ويمنح الشاب الصاعد فرصته، ولن يندم مطلقاً.
ويلعب باز الأرجنتيني الجنسية، والمولود في 8 سبتمبر2004 «19عاماً» لمنتخب الشباب الأرجنتيني تحت 20 سنة، ويتألق في الوقت نفسه مع فريق الرديف المدريدي.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
توني كروس
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