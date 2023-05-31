«الفيلانس» يُقنع أسينسيو بـ«البريميرليج»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد أن أعلنت إدارة ريال مدريد عدم التجديد لـ «الجناح» ماركو أسينسيو، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، ذكرت صحيفة «ماركا» أن الدولي الإسباني يقترب من أستون فيلا الإنجليزي، حتى وإن لم يتخذ حتى الآن قراراً نهائياً في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة إن إسينسيو قد يؤكد في وقت لاحق هذا الأسبوع قرار رحيله، وعدم التجديد له، ما يفتح الباب أمام «الفيلانس» للحصول على خدماته.

ولعب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلاً، دوراً كبيراً في إقناع مواطنه الشاب، باللعب تحت قيادته في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، بعد أن كانت بعض الأنباء تشير إلى إن «الجناح الشاب» هدفاً لباريس سان جيرمان، إذ يبحث «الباريسي» عن لاعب يمكنه تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن كان أسينسيو يعتبر خياراً ثانياً لن يتم تفعيله، إلا في حال الفشل في ضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

وحصد أسينسيو كل البطولات الممكنة مع «الميرنجي»، وفي مقدمتها دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» 3 مرات.

وضم «الريال» أسينسيو من ريال مايوركا في «صيف 2015» مقابل مبلغ يقل قليلاً عن 4 ملايين يورو.

ولم تذكر الصحيفة شيئاً عن الراتب الذي يحصل عليه أسينسيو في حال انتقاله «المجاني» إلى أستون فيلا، وما إذا كان سيحصل على مكافأة انتقال من عدمه.

ويحتل أستون فيلا المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتأهل للعب في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الأوروبية الثالثة المستحدثة منذ عامين، وينوي إيمري الاعتماد على أسينسيو بشكل كبير، لكي يصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة «الفيلانس». وأشارت «ماركا» إلى أن إيمري اتصل هاتفياً بمواطنه الشاب أكثر من مرة، لكي يعبر له عن ثقته في إمكانياته، ويطمئنه على قدرته على اللعب والتألق في الدوري الإنجليزي الرهيب.

بدأ ماركو أسينسيو، المولود في 21 يناير1996، «27 عاماً» مسيرته الاحترافية في ريال مايوركا موسم 2013-2014، ثم انتقل إلى ريال مدريد، ودافع عن ألوان إسبانيول معاراً موسم 2015-2016، وعاد مجدداً إلى الريال، ولعب أسينسيو لمنتخبات الشباب الإسبانية تحت 16 و19 و21 و23 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2016.