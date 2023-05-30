«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» تكرم أبطال النسخة الأولى

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، أقامت اللجنة المنظمة لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، أمس الأول، حفل تكريم لأبطال النسخة الأولى من البطولة بمضمار جبل علي. وتم تكريم البطل «رود بلوك» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي، وإشراف المدرب أسامة رفاعي، نظراً لتحقيق لقب النسخة الأولى للبطولة التي أقيمت الموسم الماضي، بحضور محمد الأحمد المدير التنفيذي لـ«سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، بالإضافة إلى ملاك البطل وعدد من الضيوف. وكانت السلسلة التي انطلقت في يناير الماضي بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حققت نجاحاً كبيراً الموسم الماضي، إذ توج بلقبها «رود بلوك» عقب تحقيقه لقب «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة» التي أقيمت على مضمار «الشارقة لونجين»، ولقب «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثانية من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، ليحصل على جائزة قدرها 250 ألف درهم. وتقدم محمد الأحمد في بداية كلمته بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مبادرة سموه بإطلاق السلسلة، مؤكداً أن الهدف الأساسي لهذه البطولة قد تحقق والدليل المشاركة الكثيفة والقوية لأبرز خيول السرعة في الدولة منذ الجولة الأولى.

وتقدم محمد الأحمد بخالص الشكر والتقدير أيضاً للمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وياسر مبروك مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، على جهودهما التي أثمرت في نجاح هذه السلسلة. وأعلن محمد الأحمد، بأن السلسلة ستواصل توسعها الموسم القادم، على أن تشمل باقي مضامير الدولة.