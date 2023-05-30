«أبوظبي» تحتضن التجمع الداخلي لـ«الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (دبي)

تغادر في العاشرة من صباح اليوم، بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي من مطار أبوظبي إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة معسكر إعدادي قصير يمتد لـ 10 أيام، استعداداً لخوض منافسات النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها العراق خلال الفترة 12 إلى 20 يونيو المقبل. ومن المنتظر أن يخوض «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة مدربه الإسباني دينيس دا سيلفا تجربتين وديتين خلال معسكر القاهرة.

وتضم قائمة الأبيض الأولمبي 25 لاعباً، وهم راكان المنهالي، حمد المقبالي، خالد توحيد، وليد المحرزي، زايد سلطان، عبدالرحمن عادل، خميس المنصوري، عبدالله البلوشي، نواف الحارثي، مايد الطنيجي، أحمد محمود، علي عبدالعزيز، أحمد الطنيجي، سلطان البدواوي، عبدالعزيز البلوشي، محمد عبدالله، عبدالله أحمد، عبالله الرئيسي، فهد بدر، عيسى خلفان، أحمد فوزي، ياسر حسن، عبدالله الحمادي، مايد الكاس، وحارب عبدالله.

ووضعت قرعة غرب آسيا منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب العراق «المستضيف»، والأردن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران، سوريا، وفلسطين، وفي المجموعة الثالثة منتخبات لبنان، عمان، واليمن.

وحرص اتحاد غرب آسيا علي توجيه القرعة لتوزيع منتخبات الأردن وسوريا وعُمان على المجموعات الثلاث لضمان عدم وقوعها في مجموعة واحدة، على اعتبار أنها ستتواجد ضمن ذات المجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، فيما يشارك المنتخب الإيراني ضيفاً على البطولة بدعوة ضمن اتفاقية المبرمة بين اتحاد غرب آسيا واتحاد وسط آسيا. ويترقب «الأبيض الأولمبي» إعلان جدول مباريات البطولة، وتحديد المدينة المستضيفة، حيث من المتوقع أن يخوض منتخبنا مبارياته بالعاصمة بغداد التي تحتضن مباريات مجموعتين، إضافةً إلى مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي، فيما تقام في مدينة كربلاء منافسات مجموعة واحدة. وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، على أن يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب في الطريق إلى النهائي. وتعد المشاركة في غرب آسيا محطة مهمة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي» لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر، والمقررة خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وكانت قرعة التصفيات وضعت منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الصين «المضيف»، الهند، والمالديف. من جهته، أكد راضي شنيشل مدرب منتخب العراق الأولمبي، أن البطولة المرتقبة تدعم بشكل كبير إعداد المنتخبات المشاركة تأهباً للتصفيات الآسيوية، وقال تعليقاً على مواجهة «الأبيض الأولمبي» والأردن: «مستوياتَ منتخبات غرب القارة في مثل هذه الأعمار متقاربةٌ، لذا فالقرعة جاءت طبيعية، ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية».

البحث عن ودية

يبحث المنتخب الأردني والذي يلعب أيضاً في المجموعة الأولى، عن خوض ودية أخيرة تحت قيادة مدربه الوطني عبد الله أبو زمع ليكمل بها سلسلة نتائجه الإيجابية على صعيد المباريات التحضيرية، وكان «النشامى» حقق الفوز في آخر تجاربه أمام مضيفه منتخب فلسطين 2-، 1 بمناسبة افتتاح ملعب «بيليه» بمدينة بيت لحم الفلسطينية.