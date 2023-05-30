الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب قفز الحواجز يستعد لأولمبياد باريس بمعسكر في ألمانيا

منتخب قفز الحواجز يستعد لأولمبياد باريس بمعسكر في ألمانيا
30 مايو 2023 21:12


أبوظبي (وام)
يستعد منتخب قفز الحواجز للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من خلال معسكر تدريبي في ألمانيا بإشراف المدرب الأولمبي خالد العيد، ومن المقرر أن يغادر المنتخب 5 يونيو المقبل، حيث يعد المعسكر ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.
ووجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بتوفير ميزانية لشراء الخيل لفرسان المنتخب.
ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وتنتظر المنتخب استحقاقات مهمة، أهمها دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وآسياد الصين في أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركات أخرى في بطولات أوروبية متزامنة مع فترة المعسكر الصيفي، ستقام بكل من هولندا وبلجيكا.
وكان المنتخب حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، لتكون المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق للدورات الأولمبية.
وحجز المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل للأولمبياد باحتلال المركز الثاني في مجموعته بالمنافسات التأهيلية، التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة فبراير الماضي.
وتضم البعثة المغادرة إلى معسكر ألمانيا 10 فرسان، بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري، والطاقم الطبي، فيما يلتحق بالبعثة في ألمانيا المدرب خالد العيد.
ويخضع الفرسان لبرنامج إعدادي متكامل وشامل، حسب البرنامج المقرر، لضمان أفضل الممارسات العالمية التي تؤهلهم للدفاع عن طموحات الدولة في المحفل الأولمبي العالمي.
وأكد خالد الجنيبي مساعد مدرب المنتخب الوطني أن فرسان الإمارات أمام مرحلة مهمة من الإعداد للأولمبياد ببرنامج متدرج، وأنهم يدركون قيمة وأهمية العمل والإعداد في معسكر ألمانيا.
وأشار إلى أن الخبرات المكتسبة من المشاركة في البطولات القارية والأوروبية، والمحلية التي ستقام في الإمارات بعد نهاية معسكر ألمانيا، ستسهم بشكل كبير في بلوغ أفضل مرحلة من الإعداد والتحضير للمنتخب، والتجانس بين الخيل والفرسان.

أخبار ذات صلة
6 بطولات للفرسان في «الملتقى الصيفي»
برستوفاك: هدفي «مونديال 2025» مع منتخب اليد
قفز الحواجز
دورة الألعاب الأولمبية
كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
منتخب قفز الحواجز
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©