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الرياضي

شرطة دبي تنظم فعالية «كن رياضياً» لسكان منطقة المنخول

شرطة دبي تنظم فعالية «كن رياضياً» لسكان منطقة المنخول
30 مايو 2023 21:15

 

دبي (الاتحاد)
نظمت مبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة الرفاعة، فعالية «كن رياضياً»، بالتعاون مع نادي كوبرا كاي للياقة البدنية، في منطقة المنخول لسكان المنطقة ومرتادي النادي.
شهد الفعالية، سالم حمدان العامري، مالك نادي كوبرا كاي للياقة البدنية، وفاطمة بوحجير، منسق مبادرة الروح الإيجابية.

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وتضمنت الفعالية أنشطة رياضية متنوعة، ومحاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للشوون الإدارية، ومركز حماية الدولي، وقسم التواصل مع الضحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بمشاركة 100 طالب وأولياء أمورهم.
وأكدت فاطمة بو حجير أن هذه الفعالية الرياضية تأتي في إطار دعم جهود المبادرة في نشر أهدافها الرامية إلى توعية النشء بقيمها المجتمعية كالتعايش والتسامح والحوار والتنمية واحترام الآخرين وتقبلهم، إضافة إلى ترسيخ مجموعة من المفاهيم والرسائل التوعوية المختصة بسبل حماية الطلبة من الظواهر الدخيلة على المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة صحياً، وأداة لملء أوقات فراغ الطلبة. 

شرطة دبي
مجلس دبي الرياضي
الروح الرياضية
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