يوفنتوس يتوصل لاتفاق تسوية لتجنب خصم نقاط جديدة من رصيده



روما (د ب أ)

تفادى نادي يوفنتوس خصم نقاط جديدة من رصيده في الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر توصله لاتفاق تسوية مع المحكمة الفيدرالية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لدفع غرامة بقيمة 718 ألفاً و240 يورو (حوالي 770 ألف دولار).

وتتعلق العقوبة بالتلاعب في الرواتب، حيث أصدر يوفنتوس بيانا في 2020 أعلن من خلاله أن لاعبيه سيتنازلون رسميًا عن أربعة أشهر من رواتبهم بسبب جائحة كورونا. ولكن الادعاء العام الإيطالي اتهم النادي بالتوصل لاتفاق سري يقضي بدفع مستحقات لاعبيه في صورة مكافآت في الموسم التالي.

وذكر بيان للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن شرط الاتفاق ألا يستأنف يوفنتوس على عقوبة خصم عشر نقاط من رصيده أمام المحكمة مرة أخرى. وفشل يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خصم عشر نقاط من رصيده، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم، لكن لا يزال بمقدوره التأهل إلى الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي. وقضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية، يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، بخصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية.

وبموجب هذه العقوبة، تقلص رصيد يوفنتوس من 69 نقطة إلى 59 نقطة ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع بجدول الترتيب. وفي 20 أبريل الماضي أعادت المحكمة العليا باللجنة الأولمبية الإيطالية 15 نقطة كانت قد خصمت من فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية المتعلقة بالانتقالات والكذب على مسؤولين ماليين.

وقبلت المحكمة الشهر الماضي استئناف يوفنتوس ضد العقوبة، كما أمرت بإجراء محاكمة جديدة في المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وكانت المحكمة الرياضية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت معاقبة يوفنتوس في يناير الماضي بعد أن كشفت التحقيقات أن المخالفات المالية وفرت للنادي 90 مليون يورو (64ر98 مليون دولار) بين عامي 2018 و2020.