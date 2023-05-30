مدفيديف يودع «رولان جاروس» على يد «برازيلي مغمور»!

باريس (أ ف ب)

خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالمياً من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته المفاجئة أمام البرازيلي تياجو سيبوث ويلد الـ172 عالمياً، والصاعد من التصفيات 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و6-2 و3-6 و4-6.

وعانى مدفيديف، الذي دخل البطولة بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة، الأول له على الملاعب الترابية في مسيرته الاحترافية، وكان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مع الإسباني كارلوس ألكاراز الأول والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث، الأمرين في المباراة الماراثونية التي استغرقت أربع ساعات و15 دقيقة وارتكب العديد من الأخطاء المزدوجة والمباشرة كلفته الخسارة الخامسة في الدور الأول لرولان جاروس في سبع مشاركات.

وقال البرازيلي البالغ من العمر 23 عاماً، والذي حقق 69 نقطة فائزة: «لقد شاهدت دانييل يلعب في سنوات شبابي. لقد تحقق حلم الفوز على هذا النوع من اللاعبين في هذا الملعب».

وأضاف: «أردت فقط الحصول على زواياي الصحيحة، والوصول إلى الشبكة قدر الإمكان واستخدام ضربتي الأمامية قدر الإمكان ضده، أعتقد أن ذلك نجح بشكل جيد».

وتابع: «عانيت من تشنجات في المجموعة الثانية ولم أستطع فعلاً أن أرسل بالطريقة التي أريدها لكنني حاولت تقديم أفضل ما لدي. أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبت بها».

وحسم سيبوث ويلد الذي لم يحقق فوزًا في دورات رابطة اللاعبين المحترفين منذ فبراير 2022، المجموعة الأولى في صالحه بعد الاحتكام إلى شوط فاصل 7-6 (7-5) في 67 دقيقة، وأهدر نقطتين لكسب المجموعة الثانية، لكن مدفيديف أنقذ الموقف وحسمها في صالحه بشوط فاصل أيضاً 7-6 (8-6) في 65 دقيقة.

وتابع الروسي أفضليته وكسب الثالثة بسهولة 6-2 في 41 دقيقة، لكن البرازيلي المغمور كسب الرابع 6-3 في 38 دقيقة.

وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الخامسة الحاسمة، فتقدم البرازيلي 2-0 بعدما كسر إرسال الروسي الذي رد بشوطين متتاليين مدركاً التعادل 2-2.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس فاستمر التعادل 3-3 قبل أن ينجح البرازيلي في كسر إرسال الروسي للمرة الثالثة في المجموعة ويتقدم 4-3 ثم 5-3.

وكسب مدفيديف إرساله في الشوط التاسع، مقلصاً الفارق إلى 4-5، وحذا حذوه البرازيلي في الشوط العاشر منهياً المجموعة في صالحه 6-4 في 44 دقيقة.