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الرياضي

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تدشن نسختها السادسة السبت

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تدشن نسختها السادسة السبت
30 مايو 2023 20:30


أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق السبت المقبل من نادي شباب الأهلي دبي النسخة السادسة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، بمشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين على الساحة الرياضية المحلية.
وتعد البطولة التي انطلقت عام 2018، وتفوق جوائزها مليون درهم، من أبرز البطولات المحلية على أجندة الاتحاد، وتقام في نسختها الأحدث على مدار يومي السبت والأحد المقبلين، ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات حادة في فئات الكبار، والشباب (تحت 18 عاماً) والناشئين تحت (16 عاماً)، والأشبال (تحت 14 عاماً)، حيث يسعى لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة لتقديم أقوى أداء يعزز فرصهم في الصعود إلى منصة التتويج والفوز باللقب الغالي. 
ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد: «تشكّل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو محطة مهمة في أجندة منافسات الموسم الرياضي المحلي، حيث تحفّز المنافسة بين الأندية والأكاديميات على الساحة المحلية، وتعد نقطة انطلاق حقيقية للمواهب الجديدة نحو التميز والتألق والتأهل لتمثيل المنتخب الوطني».
وتابع: «تواكب بطولات الاتحاد المحلية أرقى المعايير والمواصفات المتبعة في أبرز البطولات العالمية من النواحي الفنية والتنظيمية، وتحرص الأندية والأكاديميات على الدفع بنخبة لاعبيها للمشاركة في المنافسات لكونها توفر بيئة نموذجية للاعبين في مختلف الفئات، وتقام بنظام يعتمد على فئات الأوزان بغض النظر عن مستوى الأحزمة، وهو النظام نفسه المعمول به في البطولات القارية والعالمية الكبرى التي تخضع لقوانين الاتحاد الدولي للعبة».
وأشاد الظاهري بالعلاقة المميزة التي تجمع الاتحاد بالأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، وتضافر الجهود نحو تحقيق هدف واحد يتمثل في تعزيز الريادة العالمية لرياضة الجو جيتسو في الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كموطن عالمي للعبة، والوجهة الأولى لصناعة الأبطال.
وتتوالى استعدادات الأندية للمشاركة، واتبعت معظمها برنامجاً تدريبياً مكثفاً يليق بحجم الحدث، ومن أبرز تلك الأندية، شباب الأهلي دبي، بني ياس، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الوحدة، الجزيرة، العين، أكاديمية أدما للفنون القتالية، A.F.N.T، ونادي الإمارات.
وأكّد عبدالله القامة، مدير لعبة الجو جيتسو في نادي الجزيرة، أن لاعبي النادي على أتّم الجاهزية للمشاركة في البطولة، وأنّ الهدف الذي يسعى إليه النادي من وراء هذه المشاركة هو التمثيل المشرّف وصعود منصة التتويج.
ويقول القامة: «يمتلك نادي الجزيرة رؤية استراتيجية واضحة على صعيد رياضة الجو جيتسو تتمثل في استدامة تطور اللاعبين في المراحل السنية المختلفة، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة بقوة في جميع البطولات وتحقيق الألقاب».
ويضيف: «بدأ النادي في تنفيذ استراتيجيته لإعداد وتأهيل اللاعبين تحت 18 عاماً قبل ثلاثة أعوام، وبدأنا نجني ثمار تلك المرحلة عبر تأسيس قاعدة راسخة من المواهب والخامات المتميزة. وتمّ استدعاء 12 لاعباً من نادي الجزيرة للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني بفئاته السنية المختلفة في ترجمة واقعية لكفاءة الخطط التي ينتهجها النادي». 
وتقام إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة يوم الجمعة خلال الفترة من 6-8 مساء، ويوم السبت خلال الفترة من 8-10 صباحاً بنادي شباب الأهلي دبي.
وتنطلق النزالات التمهيدية من البطولة يوم السبت، حيث يتأهل الفائزون إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب والتتويج بالمراكز الثلاثة الأولى في اليوم التالي. 

 

 

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اتحاد الجو جيتسو
كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو
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