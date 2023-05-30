الناموس لـ «نمران» في سباق القفال



دبي (الاتحاد)

بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر طاقم السفينة نمران 211 لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق النسخة الثانية والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

وجاءت الطف 9 لمالكها محمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي في المركز الثاني وحل ثالثاً طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، وحل في المركز الرابع طاقم السفينة العديد 30 لمالكها محمد راشد مصبح الرميثي بقيادة ابنه النوخذة راشد، وجاء خامساً طاقم السفينة الشقي 96 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري.

وكرم الشيخ راشد بن حمدان أصحاب المراكز الخمسة الأولى الواصلين إلى خط النهاية الأول وهي السفن العديد 30 (الأول) ونمران 211 (الثاني) وزيوريخ 120 (الثالث) وزلزال 25 (الرابع) والشقي 96 (الخامس) وذلك بحضور أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وراشد ثاني العايل، وعلي سعيد بن ثالث عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي للنادي.

شهد السباق مشاركة 125 سفينة تجمعت قبالة جزيرة صير بونعير ورفعت اشرعتها البيضاء تبحر نحو جزيرة القمر خط النهاية الأول لمسافة تصل الى 26 ميلاً بحرياً قطعها طاقم السفينة العديد 30 أول الواصلين في زمن قدره 02.18.03 ساعة.

وثمن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم الكبير الذي يحظى به السباق من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي واهتمام سموه باستمرار الحدث والذي دشنه المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- عام 1991

وهنأ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام مالك السفينة نمران 211 بالانتصار والتتويج للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة مشيدأ بجهود نوخذة وطاقم السفينة خلال مراحل السباق الطويل وتصدر مشهد الختام مسجلاً زمناً قدره 4:45:10 ساعة.

كما قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم التهنئة الى اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على السباق والى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التنظيم الرائع للحدث الذي يعد مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022-2023 ويقام بالتزامن مع احتفال النادي باليوبيل المرجاني ومرور 35 عاما على تاسيسه.

من ناحية أخرى أهدى طاقم السفينة نمران 211 بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي إنجاز الفوز بناموس سباق القفال في نسخته الثانية والثلاثين الى مالك السفينة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الداعم الأول للفريق.

وقال مجدمي السفينة احمد سالم الحمادي إن السباق لم يكن بالسهولة التي يتوقعها بعضهم في ظل تغيير سرعات الرياح مشيداً بقرار اللجنة المنظمة بإطلاق السباق في التوقيت المناسب مما سهل من مهمة المشاركين.

وأكد الحمادي أنه سعيد للغاية أن يكون في طاقم السفينة نمران وأن يحقق معهم الفوز للمرة الثانية في السباق الأغلى والأعرق بعد إنجاز الفوز باللقب عام 2021 مشيدا بنتائج فريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والذي حصل على مراكز متقدمة هي الأول والثالث عبر السفينة زلزال 25 والسابع عبر السفينة حشيم 199.

