«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد تعديلات النظام الأساسي والانتخابات

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الكرة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 2 لسنة 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وبدأ الاجتماع باستعراض محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة جدول الأعمال والمناداة على الحضور، من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.

وفي كلمته توجه عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس الاتحاد بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

كما تقدم بالشكر الجزيل للشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده التي قدمها خلال فترة ترؤسه لاتحاد الكرة، وإلى سالم عبدالله الشامسي، الذي اعتذر عن عدم إكمال العمل في منصبه كعضو لمجلس الإدارة، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح.

وتم خلال الاجتماع اعتماد بعض التعديلات على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات واعتماد استمرار العمل باللجان القضائية والتحكيمية، بالإضافة الى التأكيد على ضمان استمرارية العمل لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف على الانتخابات.