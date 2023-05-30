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طيران الإمارات ترعى 130 حدثاً رياضياً

طيران الإمارات ترعى 130 حدثاً رياضياً
30 مايو 2023 15:51

 

دبي (الاتحاد)
تضع طيران الإمارات، بصمتها على أشهر الرياضات العالمية من خلال إطلاق حملة إعلانية ملهمة قبيل انطلاق موسم حافل من الأحداث في كرة القدم والتنس والرجبي والكريكيت والجولف وسباقات الخيل وغيرها.
ويبدأ العرض الأول على استاد ويمبلي بنهائي كأس الإمارات الاتحاد الإنجليزي السبت المقبل، بإعلان مدته 60 ثانية مع لقطات سينمائية لأحداث رياضية عالمية، ويضم نجوم أرسنال ولاعبي نادي لانكشاير للكريكيت الذين يرتدون ألوان إنجلترا أيضاً.
وبالإضافة إلى إعلاني «عشاق كرة القدم العالمية» و«عشاق الكريكيت»، اللذين أطلقتهما في العام الماضي، تواصل طيران الإمارات نشر أجنحتها في جميع أنحاء العالم، لتقريب عشاق الرياضة أكثر من الحدث وخلق ذكريات دائمة.
ويبدأ الإعلان بفتىً يافعٍ يطمح إلى الطيران وينطلق في عالم مليء بالإثارة مع حركة قدم رائعة من لاعبي أرسنال آرون رامسدال وبن وايت، إلى هدف من ركلة مقص هوائية من نجم أرسنال بوكايو ساكا.
كما يظهر لاعبا نادي لانكشاير للكريكيت، الانجليزيان فيل سالت وريتشارد جليسون.
ويتضمن الإعلان أيضاً ظهور نجمي التنس الملهمين، وخيولاً تنطلق من البوابات، ولقطات مثيرة من ألعاب الجولف والرجبي وغيرها. ويختتم الإعلان بصوت الممثل الإنجليزي جيسون فليمينج بوعد العلامة التجارية لطيران الإمارات «تميّزٌ دائم».
صمم الإعلان وكتب النص ريتشارد بيلنجتون، نائب رئيس أول التسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وأخرجه والي فيستر الحائز جائزة أوسكار. وسوف يبدأ عرض الإعلان عبر جميع المنصات العالمية، بما في ذلك التلفزيون والقنوات الإلكترونية والرقمية اعتباراً من السبت المقبل.
وتواصل طيران الإمارات دعم الرياضة منذ أكثر من 35 عاماً، حيث بدأت رعايتها الأولى في عام 1987 بسباق الزوارق السريعة الذي أقيم في دبي. ونمت محفظة الناقلة بشكل كبير منذ ذلك الحين، لتشمل بعضاً من أبرز الفرق والبطولات في كرة القدم والغولف والتنس والرجبي والكريكيت وسباقات الخيل والإبحار.
واليوم، ترعى طيران الإمارات أكثر من 130 حدثاً وفريقاً رياضياً و8 فعاليات ثقافية. وتستخدم منصتها لدعم المجتمعات المحلية، والتواصل مع العملاء في جميع أنحاء العالم، وجمع الجمهور للاحتفال معاً بالشغف المشترك. وتتواصل الناقلة أيضاً مع المجتمعات من خلال الموسيقى والأفلام والفعاليات الثقافية من خلال رعاية المهرجانات الدولية في جميع أنحاء العالم.

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