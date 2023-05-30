خورخي مينديز: مفاجآت كبيرة في «صفقات الصيف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد البرتغالي خورخي مينديز، أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، على أن «الميركاتو» الصيفي القادم سيشهد صفقات مهمة، غير أنه رفض الإفصاح عنها من الآن.

ويرتبط مينديز بالكثير من نجوم العالم بحكم كونه وكيلاً لهم، ومنهم مواطنوه برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي ومانويل أوجارتي متوسط ميدان سبورتنج لشبونة وريناتو سانشيز، الذي يرغب باريس سان جيرمان في التخلص منه هذا الصيف، والإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والكولومبي خاميس رودريجيز وأندرسون أوليفيرا وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من المدربين أبرزهم جوزيه مورينيو ودييجو سيميوني.

وينهي برناردو سيلفا عقده مع السيتي هذا الصيف، ويتردد اسمه في سان جيرمان وبرشلونة، وإن كان الاحتمال الأرجح أن يمدد عقده مع «القمر السماوي»، أما مواطنه أوجارتي، فقد كان على «رادار» سان جيرمان بسبب العرض المغري، ولكن تشيلسي دخل المنافسة وقدم عرضاً أكثر إغراءً، وأصبح الفيصل هو قرار اللاعب ورغبته، ويبدو أنه فضل «البلوز» واللعب في «البريميرليج».

خورخي مينديز «57عاماً»، قال في حديث نقلته صحيفة «أبولا» عبرموقعها الألكتروني: هناك أخبار جديدة عن صفقات كبرى ستحدث هذا الصيف وستجعله ساخناً، مؤكداً إنها ستكون مفاجأة للكثيرين.

ورغم إن مينديز لم يعد منذ بداية هذا العام، وكيلاً للنجم الكبير كريستيانو رونالدو، الذي كان يمثل «حبة الكريز»، التي تزين مجموعة اللاعبين الذين يعتبر وكيلاً لهم، إلا إن علاقة الصداقة بينهما مازالت مستمرة.

وحرص مينديز على أن يثني على «الدون» قائلاً: رونالدو هو رونالدو أينما كان، سواء في أوروبا أو السعودية، ونحن جميعاً ندين له بالعرفان لأنه فعل الكثير لكرة القدم ولوطنه، فهو أفضل سفير للبرتغال، وينبغي أن يفخر جميع البرتغاليين بأنه إبن وطنهم، وبأنهم لديهم لاعب مثله، أقول ذلك حتى آخر يوم في حياتي لأنه دائماً وأبداً الأفضل في التاريخ.