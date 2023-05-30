الأربعاء 31 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الجزيرة يفاضل بين برتغالي وهولندي وإسباني لخلافة كايزر

الجزيرة يفاضل بين برتغالي وهولندي وإسباني لخلافة كايزر
30 مايو 2023 22:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
بدأت إدارة نادي الجزيرة ترتيب أوراق الموسم الجديد، والتفاوض مع أكثر من مدرب لاختيار أحدهم لخلافة الهولندي مارسيل كايزر، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم، ويمتلك النادي أكثر من سيرة ذاتية تخص المدربين، للمفاضلة ما بين مدرب برتغالي وآخر هولندي وثالث إسباني، لاختيار أحدهم.
واستقر الجزيرة على عدم التجديد للاعبين الثلاثة الأجانب المنتهية عقودهم، والبحث عن بدائل جدد للموسم المقبل، بعدما انتهت عقود كل من المدافع الصربي ميلوس ولاعب الوسط الجنوب أفريقي سيريرو، والمهاجم العراقي أيمن حسين هداف كأس الخليج الأخيرة.
وبدأ «فخر أبوظبي» رحلة البحث عن ثلاثة أجانب جدد، ينضمون لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. 
ومن المقرر أن يتم حسم ملف الأجانب بعد حسم ملف المدرب الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة له لوضع تصوره وكذلك احتيار العناصر، التي تناسبه بعد الاطلاع على احتياجات الفريق.

أخبار ذات صلة
أجانب «النمور» ينتظرون تحديد المصير
«ثنائية كمارا وبيريرا» تخطف الأضواء مع «الملك»

وخرج الجزيرة من الموسم المنتهي بدون أي بطولة، واحتل المركز الخامس في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، الذي حسم لقبه شباب الأهلي.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كافة الملفات خلال الأيام المقبلة، وذلك للتفرغ لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

دوري أدنوك للمحترفين
مارسيل كايزر
الجزيرة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
دنيا
تحرير دب علق داخل سيارة في ولاية نيفادا الأميركية
اليوم 12:21
وزارة المالية
الاقتصادي
وزارة المالية تصدر 3 قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
اليوم 11:50
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
الرياضي
«الجودو» يشارك في «الجراند بري»
اليوم 11:45
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
الرياضي
تزيو جاهز للدفاع عن اللقب بعد «عضة كلب»
اليوم 11:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©