الجزيرة يفاضل بين برتغالي وهولندي وإسباني لخلافة كايزر

مصطفى الديب (أبوظبي)

بدأت إدارة نادي الجزيرة ترتيب أوراق الموسم الجديد، والتفاوض مع أكثر من مدرب لاختيار أحدهم لخلافة الهولندي مارسيل كايزر، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم، ويمتلك النادي أكثر من سيرة ذاتية تخص المدربين، للمفاضلة ما بين مدرب برتغالي وآخر هولندي وثالث إسباني، لاختيار أحدهم.

واستقر الجزيرة على عدم التجديد للاعبين الثلاثة الأجانب المنتهية عقودهم، والبحث عن بدائل جدد للموسم المقبل، بعدما انتهت عقود كل من المدافع الصربي ميلوس ولاعب الوسط الجنوب أفريقي سيريرو، والمهاجم العراقي أيمن حسين هداف كأس الخليج الأخيرة.

وبدأ «فخر أبوظبي» رحلة البحث عن ثلاثة أجانب جدد، ينضمون لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم حسم ملف الأجانب بعد حسم ملف المدرب الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة له لوضع تصوره وكذلك احتيار العناصر، التي تناسبه بعد الاطلاع على احتياجات الفريق.

وخرج الجزيرة من الموسم المنتهي بدون أي بطولة، واحتل المركز الخامس في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، الذي حسم لقبه شباب الأهلي.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من كافة الملفات خلال الأيام المقبلة، وذلك للتفرغ لوضع خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.