«كاشف المعادن» يمنع الغش في «دولية دبي للشطرنج»



رضا سليم (دبي)

كشف الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة الحكام في بطولة دبي الدولية للشطرنج، عن أن لجنة الحكام تقوم بإجراءات كثيرة قبل انطلاق كل جولة من جولات البطولة لمنع الغش في ظل دخول الذكاء الاصطناعي بقوة في اللعبة، مؤكداً أن هناك عدداً من الإجراءات التي تمنع الغش في البطولة، بدايةً من جهاز كاشف المعان الذي يمر به كل لاعب لمنع دخول أية أجهزة معه للقاعة، ولكل لاعب مكان مخصص لوضع هاتفه والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى أن الحكام يراقبون حركات اللاعبين لأنه أحياناً يستخدم اللاعب لغة الإشارة مع الجمهور والأصدقاء داخل القاعة، ودون أي أجهزة، وهنا دور الحكام وكل حكم مسؤول عن 20 طاولة فقط، ولأول مرة يمر الحكم على هذه الطاولات ويسجل النقلات، وهي المرة الأولى التي يتم تسبيقها في البطولة، وبالتالي الحكم لا يترك الطاولات.

وأوضح أن اللاعب مسموح له الخروج إلى دورات المياه، ولكن هناك مراقبة لو تعدد خروج اللاعب خلال الجولة الواحدة، بجانب أن صندوق الأمانات الذي يحصل عليه كل لاعب ويضع فيه أجهزته لا يمكن الحصول عليه، إلا بتسليم الورقة الصفراء التي يحصل عليها بعد انتهاء المباراة، وهي المستند الوحيد كي يحصل على المتعلقات، مشيراً إلى أن البطولة على مدار سنوات طويلة دائما تستبق حكام عرب وخليجيين للمشاركة فيها، ويشارك في هذه النسخة حكم من سلطان عمان، ودائماً ما يشاركون للحصول على درجة الترقي.

من ناحية أخرى، خيمت التعادلات نتيجة على الطاولات الأولى من البطولة، على الطاولة الأولى، اقتسم الإيراني محمد أمين طبطبائي والصربي ألكسندر انجيج نقطة المباراة، وعلى الطاولة الثانية، تعادل البيلاروسي فلاديسلاف كوفاليف مع الروسي ماكسيم ماتلاكوف، وعلى الطاولة الثالثة تكرر التعادل بين الأوزبكي جافوخير سينداروف والإسباني دانييل يوفا.

وتمكن المصنف الأول الصيني يو يانجي من استعادة توازنه بالفوز على الأذربيجاني فوقار أسدلي، وفاز بطل النسخة الماضية من البطولة الهندي أرافيند شيتامبارام على اليوناني نيكولاس ثيودورو، وفي مواجهة قوية على الطاولة الخامسة، استطاع التركي سانال فاهاب الفوز على منافسه الهندي أبيجيت جوبتا ليرفع رصيده إلى 3 نقاط.

وتعادل لاعبنا سالم عبدالرحمن مع المصري أدهم فوزي في مواجهة عربية خالصة ليتقاسم كل منهما نقطة المباراة. وفاز الدولي اليمني بشير القديمي على الصربية مارينا جاجسين، وتعادل المغربي محمد تيسير مع نيكولاي أفيرين، وفاز لاعبنا سعيد إسحاق على الصربية جوفانا إيريك.

بنهاية الجولة الثالثة، يتصدر لاعبان قمة البطولة بالعلامة الكاملة 3 من 3 هما الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب والتركي سانال فاهاب، والذان سيلتقيان وجهاً لوجه في الجولة الرابعة، يليهما في جدول الترتيب 12 لاعباً برصيد 2.5 نقطة، يتقدمهم الروسي ماكسيم ماتلاكوف والصربي ألكسندر انجيج، والصيني يو يانجي والإيراني محمد أمين طبطبائي والبيلاروسي لاديسلاف كوفاليف.

وفي الفئة الثانية، تمكن الأستاذ الدولي عمار السدراني من مواصلة عروضه القوية، حيث تمكن من هزيمة الفلبيني اريلانو برايل رافعاً رصيده إلى 3 نقاط بالعلامة الكاملة، وفاز الروسي ماكسيم جافريلوف على الهندي شارون رافاييل، وفاز الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة على السيريلانكي كالوجامبيتيا، وفي مواجهة الطاولة الرابعة تعادل المصري سمير رامز مع مواطنه الناشئ جورج كيفن.

وخسر سالم عبدالرحيم أمام الروماني ستيفان ايميليان بريساكارو، وتعادل أحمد فريد مع زميله فيصل العبدولي، فيما فاز الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان على زايد الطاهر. وفاز خليفة خالد على الكويتي هاشم حسين، وتغلب أحمد الرميثي على الأردني كنعان النماص.