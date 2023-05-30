«ثنائية كمارا وبيريرا» تخطف الأضواء مع «الملك»

علي معالي (دبي)

فرض الثنائي «الملكي»، الغيني عثمان كمارا والبرازيلي لوان بيريرا نفسيهما على ملاعبنا الكروية هذا الموسم للتأثير البالغ لهما على أداء ونتائج الشارقة في المسابقات، التي شارك فيها ليتوج الفريق بـ 4 ألقاب في فترة زمنية قصيرة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي الكبير، ويمكن القول بأن كمارا وبيريرا من أفضل اللاعبين المقيمين في ملاعبنا للمستوى المتميز والأداء الراقي والتأثير الكبير لهما على نتائج الفريق.

استطاع كمارا (22 عاماً) أن يقود هجوم «الملك» في الكثير من الأوقات الصعبة، خاصة في ختام الموسم، مثلما فعل في لقاء الجزيرة ذهاباً وإياباً في الدور قبل النهائي، وشارك كمارا في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 572 دقيقة في 7 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وهي أعلى نسبة مشاركة وتهديف بين لاعبي «الملك»، واستطاع هذا الموهوب الصغير القادم من الدوري التونسي في أن يضع بصمته منذ أن لعب مع الشارقة، وعندما تمت إعارته لفترة قصيرة لفريق اتحاد كلباء فرض نفسه بقوة ليعود مجدداً إلى الفريق.

وسجل كمارا في دوري أدنوك للمحترفين 3 أهداف خلال مشاركته في 26 مباراة بواقع 1490 دقيقة، وهي نسب أكبر بكثير من الموسم الماضي، حيث لعب 12 مباراة فقط بواقع 671 دقيقة وسجل هدفين، وقبلها مع اتحاد كلباء في نفس الموسم سجل 4 أهداف خلال مشاركته في 6 مباريات بواقع 527 دقيقة.

كما نجح هذا اللاعب في يصنع 5 أهداف من خلال تمريراته الذهبية التي صنعت الفارق الكبير مع الفريق هذا الموسم، وفي كأس السوبر شارك في المباراة كاملة، وتوج مع الفريق باللقب على حساب نادي العين، وفي تلك المباراة كانت مراوغاته ناجحة بنسبة 100%، كما قام بالتمرير 27 مرة منها 18 صحيحة.

واللاعب الثاني هو لوان بيريرا، الذي انطلق بشكل رائع في بداية الموسم وشكل ثنائياً تهديفياً رائعاً مع الإسباني باكو ألكاسير، وهو ما يقوم به بيريرا للمرة الأولى.

وجاء بيريرا في المركز الثاني من حيث القوة التهديفية مع «الملك» في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برصيد 3 أهداف، آخرها هدف رأسي جميل في المباراة النهائية ضد فريق العين في المباراة التي انتهت 2-1، وهو الهدف الذي أعاد الشارقة للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يتقدم كايو بالهدف الثاني من ضربة جزاء تسبب فيها لوان بيريرا.

شارك بيريرا في 7 مباريات بكأس رابطة المحترفين بواقع 511 دقيقة، وفي دوري أدنوك ظهر في 26 مباراة بواقع 1704 دقيقة مسجلاً 6 أهداف، وهي أعلى نسبة تهديف منذ قدومه للشارقة في موسم 2019-2020، وفي كأس السوبر شارك لوان في 80 دقيقة من المباراة النهائية ضد العين.