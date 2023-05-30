تن هاج يفتح ملف «مستقبل ماجواير»

مانشستر (رويترز)

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد: إنه سعيد بوجود هاري ماجواير مع الفريق، لكنه أكد أن قلب الدفاع سيتخذ قراره بشأن مستقبله، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

وتراجع مدافع منتخب إنجلترا في ترتيب اختيارات التشكيلة خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، وحتى الظهير الأيسر لوك شو شارك كقلب دفاع في بعض المباريات، ما قلص مشاركات ماجواير ليدخل التشكيلة الأساسية ثماني مرات فقط بالدوري هذا الموسم.

وأصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم، عندما انضم إلى يونايتد من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (100.97 مليون دولار) في 2019، ويرتبط اللاعب بعقد حتى 2025.

ورداً على سؤال حول مستقبل ماجواير، قال تن هاج: «دعونا نقول إني سعيد بوجوده معنا، وعندما كنا نحتاجه نجح في أداء المطلوب، لكن الأمر يعلق بقراره هو أيضاً».

وأكد المدرب الهولندي أن ماجواير يبذل قصارى جهده في المران، ولعب دوراً مهماً كقائد للفريق، لكنه يعتقد أن اللاعب قد لا يقبل الاستمرار على مقاعد البدلاء، وقال: «لا يشعر أحد بالسعادة بهذا الموقف، وهو أيضاً».