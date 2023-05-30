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الرياضي

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تشارك في «خليجية السلة»

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تشارك في «خليجية السلة»
30 مايو 2023 13:30

 
أبوظبي (وام)
يشارك فريق سلة السيدات في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في البطولة الخليجية، التي تنظمها الأكاديمية في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس المقبل. 

ويخوض الفريق معسكراً إعدادياً في صربيا خلال أغسطس المقبل، لتجهيز اللاعبات قبل المشاركة في البطولة.
وأكدت آمنة المنصوري إداري الفريق أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، برؤية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، تتبنى أفضل الممارسات للارتقاء بقدرات اللاعبات في الرياضات المختلفة، وتصميم البرامج الداعمة للتطور، وجذب الموهوبات، وتوفير البنية التحتية المناسبة. 

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وأشارت إلى أن فريق «سلة السيدات»، قدم مستويات ممتازة في موسمه الأول بالمنافسات، ونجح في حصد لقب الدوري ثم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأثبت قدرات فائقة تعكس حجم الجهود التي بذلت لإظهار المستوى المتميز، متوجهة بالشكر للجهازين الفني والإداري، واللاعبات على التطور اللافت الذي حققه الفريق، وتحقيق الانتصارات في مسابقات الموسم الحالي.

الرياضة النسائية
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
كرة السلة
اتحاد السلة
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