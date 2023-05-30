الاتحاد يتوّج بطلاً للدوري السعودي أمام جماهيره

الرياض (أ ف ب)

على وقع تتويج الاتحاد بلقبه الأول منذ 2009، يسدل الستار على موسم الدوري السعودي لكرة القدم، مع إقامة مباريات المرحلة الثلاثين الأخيرة غداً «الأربعاء» في توقيت واحد.

وبعد موسم طويل استمر 279 يوماً، سيتوج الاتحاد باللقب أمام جماهيره على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد مباراته أمام ضيفه الطائي صاحب المركز الثامن.

واستمرّ السباق على اللقب حتى الجولة الماضية، فيما سيتحدّد الهابط الثاني إلى الدرجة الثانية في الجولة الأخيرة.

وكان الاتحاد حسم اللقب، بعد فوزه على مضيفه الفيحاء 3-0، السبت الماضي، مبتعداً بفارق خمس نقاط عن مطارده النصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 14 هدفاً في 16 مباراة، منذ قدومه بصفقة خيالية في يناير الماضي.

وأصبحت مباراة الاتحاد الأخيرة تحصيل حاصل على مستوى النتيجة، لكنه بالتأكيد سيلعب من أجل الفوز وإنهاء موسمه الطويل بشكل مميز.

وضمن «العميد» اللقب التاسع في تاريخه، بعد الأول تحت مسمى الدوري المشترك عام 1982، ثم سبع مرات تحت مسمى الدوري الممتاز، بما في ذلك مسمى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، أعوام 1997 و1999 و2000 و2001 و2003 و2007 و2009.

وظهر الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005، هذا الموسم بمستوى مميز، فهو لم يخسر سوى ثلاث مباريات: اثنتان في الدوري أمام الهلال والتعاون، وواحدة في كأس الملك أمام الهلال، وتوّج في يناير الماضي بلقب الكأس السوبر للمرّة الأولى في تاريخه.

برز في صفوفه هجومياً المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو، اللذان سجلا 33 هدفاً من الأهداف الـ58 لفريق مدينة جدة حتى الآن.

ويبحث الاتحاد عن الفوز الثاني والعشرين، بهدف الوصول للنقطة 72، وهو مؤهل لذلك متى ما لعب بعناصره الأساسية التي نجحت في إعادة فريقها للواجهة.

وأبدى المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو رغبته دخول المباراة بالتشكيل الأساسي، مؤكداً على ضرورة تحقيق النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة التي ستشهد حضوراً جماهيرياً طاغياً للاحتفال باللقب.

أما الطائي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فليس له هدف من المباراة، بعدما ضمن التواجد في المنطقة الدافئة، لكنه يأمل في تقديم صورة مميزة أمام البطل والخروج بنتيجة إيجابية.

وبعد هبوط الباطن متذيل الترتيب إلى المستوى الثاني، أصبحت بطاقة الهبوط الثانية محصورة بين ثلاثة أندية، الفيحاء الثالث عشر برصيد 30 نقطة، الخليج الرابع عشر (28) والعدالة الخامس عشر (28).

ويحتاج الفيحاء للفوز على الوحدة في مكة المكرمة لضمان البقاء رسمياً دون النظر لبقية النتائج، إما تعادله أو خسارته، مع فوز العدالة والخليج على الاتفاق وأبها توالياً، فهذا يعني مغادرته دوري الأضواء، على اعتبار أن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة منافسيه.

يتفوّق الخليج بفارق الأهداف في الموقعتين بعدما فاز الفيحاء 2-1 ذهاباً والخليج 3-0 إياباً، بينما فاز العدالة على الفيحاء 2-1 ذهاباً وتعادلا 1-1 إياباً.

في المقابل، سيكون فوز العدالة على الاتفاق في الأحساء بمثابة صك البقاء، بصرف النظر عن نتائج منافسيه، كونه يتفوق على الفيحاء والخليج في المواجهات المباشرة، ففاز على الفيحاء ذهاباً 2-1، وتعادل إياباً 1-1، كما أنه تعادل مع الخليج سلباً في الذهاب، وفاز 2-0 في الإياب.

أما الخليج، فيحتاج أولاً للفوز على ضيفه أبها في الدمام، ثم ينتظر تعثر أحد منافسيه ولو بالتعادل ليضمن البقاء.

وفي باقي المباريات، يلتقي النصر الثاني (64) مع الفتح السادس على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما يواجه الهلال الثالث (56) الرائد التاسع على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وبعد خسارته أربع مباريات متتالية، يحل الشباب الرابع (53) على ضمك السابع على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، بينما يستضيف التعاون الخامس الباطن الأخير على ملعب نادي التعاون ببريدة.