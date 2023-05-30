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الرياضي

موقف فيليبي هداف «النسور» يزداد غموضاً

موقف فيليبي هداف «النسور» يزداد غموضاً
30 مايو 2023 13:30

فيصل النقبي (خورفكان)
ما زال موقف الغموض يكتنف مصير المهاجم البرتغالي إيلتون فيليبي مع خورفكان، حيث لم تتضح الصورة حتى الآن حول استمراره مع الفريق من عدمه، رغم أنه هداف الفريق برصيد 8 أهداف.
ولم يتوصل الطرفان لاتفاق واضح، لكي يخوض اللاعب موسمه الثالث مع الفريق، حيث سافر اللاعب إلى بلاده، تاركاً مهمة التفاوض لوكيل أعماله.
وقدم إيلتون موسماً ناجحاً مع خورفكان، توجه بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف في مسابقة الدوري و5 أهداف في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليرفع عدد أهدافه الإجمالية مع الفريق للهدف 17، بعد أن سجل أربعة أهداف خلال الموسم الماضي.
وشارك إيلتون في 25 مباراة هذا الموسم، وهذا من المعدلات الكبيرة بالفريق.
وتحاول إدارة النادي الإبقاء على اللاعب، لكن ربما تكون المغالاة المالية من قبل اللاعب سبباً رئيسياً في عدم التجديد، رغم أن جماهير «النسور» تطالب باستمرار اللاعب مع الفريق.

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