سلة «الفرسان».. تحدٍّ جديد في «فاينال 8»



علي معالي (دبي)

يعود فريق شباب الأهلي لكرة السلة للتدريبات يوم غد استعداداً للمشاركة في بطولة دوري سوبر غرب آسيا خلال الفترة من 9 حتى 17 يونيو بصالة النادي في دبي، وذلك بعد راحة قصيرة حصل عليها الفريق عقب انتهاء موسم المنافسات المحلية والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونسخة دوري سوبر غرب آسيا هي الأولى بنظامها الدولي الجديد، حيث يشارك فيها 8 أندية من منطقتي الخليج وغرب آسيا، وانضم إليهم بطلا الهند وكازاخستان.

يتأهل الأول والثاني من هذه المسابقة إلى بطولة الأندية الآسيوية، والتي يتأهل بطلها إلى بطولة الإنتركونتننتال، وهي أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي للسلة (فيبا)، وتحظى النسخة الأولى بتواجد فرق لديها قاعدة جماهيرية عريضة ضمن الجاليات المقيمة بالدولة مثل الرياضي وبيروت اللبنانيين، كما تحظى النسخة بوجود فريقين جديدين على ساحتنا في مجال اللعبة، وهما تشيناي هيتس الهندي وأستانا الكازاخستاني.

وأوقعت القرعة فريق شباب الأهلي ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم: الكويت الكويتي وأستانا الكازاخستاني وجورجان الإيراني، وسوف يبدأ «الفرسان» مشواره في البطولة بلقاء أستانا 9 يونيو في السابعة مساء، والمباراة الثانية ضد الكويت الكويتي يوم 11 يونيو، على أن تكون المباراة الثالثة والختامية في المجموعة ضد جورجان الإيراني 13 يونيو، وتضم المجموعة الأولى الرياضي وبيروت من لبنان، والمنامة البحريني وتشيناي هيتس الهندي.

عبر الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي عن تفاؤله باستضافة النسخة الأولى من هذه البطولة القارية، مشيراً إلى أن إدارة النادي تبذل قصارى جهدها لكي تخرج الاستضافة بالشكل اللائق، في ظل ثقة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة السلة بقدرات أبناء شباب الأهلي في تقديم نسخة أولى استثنائية، وهذا مصدر فخر لنا جميعاً.

وقال: «نسابق الزمن قبل انطلاق البطولة لتكون كل الأمور على أفضل صورها، سواء من ناحية فريقنا المشارك في البطولة، وكذلك رغبتنا في تشريف السلة الإماراتية في هذا المحفل المهم».

من جانبه، قال سعيد عتيق المدرب المساعد لشباب الأهلي:«نبدأ اعتبارا من الغد وضع اللمسات للبطولة الأهم في الفترة المقبلة، بعد موسم مميز للفريق على المستوى المحلي من خلال الفوز بلقبين من أصل 3 ألقاب في الموسم، وهما الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب التأهل إلى «فاينال 8» على مستوى غرب آسيا لنخوض نسخة أولى قوية بطموحات كبيرة».

وقال:«إرهاق كبير واجهة لاعبونا خلال الموسم، ما بين مباريات محلية وقارية، سواء مع النادي أو المنتخب الوطني، وكذلك الإصابات التي طالت عدداً من اللاعبين جعلتنا نفتقد جهودهم لفترات طويلة، ومع ذلك نجحنا في تحقيق لقبين وتأهل قاري مميز وسط كل هذه الظروف الصعبة».

من جانب آخر، تحدث موقع الاتحاد الدولي لكرة السلة عن استضافة شباب الأهلي للبطولة، ملقياً نظرة عامة على الفرسان، قائلاً: «شباب الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإماراتي لكرة السلة، كما شارك الفريق في بطولة كأس آسيا لكرة السلة عامي 2016، و2017 والتي أقيمت في الصين، وصل إلى نصف النهائي في نسخة 2016».

ونشر موقع الاتحاد الدولي كذلك طريق الفرسان في التأهل لهذه النسخة وصورة جماعية للفريق، إضافة إلى صور لعدد من اللاعبين، وهم: سعيد مبارك وقيس عمر وحامد عبداللطيف والأميركي براندون، ومواطنه الآخر نيكولاس مينراث الذي رحل عن صفوف الفريق.