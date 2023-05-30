كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في ضيافة إسبانيا



سان سباستيان (أبوظبي)

يستضيف مضمار سان سباستيان في مملكة إسبانيا، يوم غد فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، البالغة جائزته 8400 يورو، برعاية النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 1600 متر، 6 خيول أبرزها «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة أليخاندرو كورتيز الذي يدافع عن لقبه، و«مناسب» لجونيور سبيد، بإشراف توماس فورسي وقيادة تي ليفرانك، و«جومار دو اوبس» للمالك والمدرب جان بيير ديرو وقيادة سي ميريلي.

وينافس على اللقب «جينيس دو فيالتييه» لجان بيير ريال، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«جيت دو فاوست» لجيرارد لوريه، بإشراف شارل جوردين وقيادة اتش موسان، و«شاري دو غزال» لزافير جريمارد، بإشراف ار مونتيجرو، وقيادة دي جافلان، وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالتنافس والإثارة نسبة لتقارب مستويات المشاركين.

ومن جهة أخري، توج الجواد «أينهوا بترتشيو» لجان مارك فاليريو، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليزا ديترين بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 5000 يورو، والذي أقيم بمضمار وارجيم العريق في مملكة بلجيكا.

وقدم «أينهوا بترتشيو» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «سيرافين دو بون» عرضاً استثنائياً، حيث تفوق بفارق خمسة أطوال وبسهولة عن وصيفه «نيل ادامز» لاورس ايشباخر، بإشراف المدربة فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كريستوف دينيس، ومسجلا زمناً وقدره 2:31:71 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «تيكس» للمالك والمدرب يوهان فريستربين، وقيادة كوين كليمانس.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.