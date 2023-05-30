«اليد الشرقاوية».. بطولات بـ «أرقام قياسية»



رضا سليم (دبي)

تتصدر كرة اليد الشرقاوية مشهد البطولات للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت فرق النادي في الفوز بـ 13 بطولة من أصل 14 لقباً، كما سيطر فريق الرجال على البطولات الخمس وهي كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي، وكأس الإمارات للمرة الخامسة في تاريخ النادي، وكأس نائب رئيس الدولة للمرة الثالثة، ودرع الدوري للمرة السابعة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه، وكأس رئيس الدولة للمرة الخامسة على التوالي والعاشرة في تاريخه، ليصل عدد بطولات الرجال في قلعة الملك إلى 41 بطولة، من ضمنها كأس السوبر الإماراتي البحريني.

ويتصدر الشارقة قائمة أكثر الأندية حصولاً على الألقاب في كرة اليد الإماراتية، إضافة لحصول الفريق على ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا 2019، وبرونزية كأس الأندية الخليجية 2023، كما حصد درع التفوق العام للمرة 19 من أصل 22 لقباً، وهي تاريخية لم يستطع أي ناد تحقيقها، بجانب أنه حرم كل فرق اللعبة من التتويج بأية بطولة للعام الثاني على التوالي، وتحول الشارقة إلى البطل الأوحد في اللعبة دون منافس، رغم محاولات كل الأندية، خاصة شباب الأهلي غريمه التقليدي في كل البطولات والنهائيات، وكان اللقب الوحيد الذي خرج من النادي على مدار موسمين بطولة الإمارات للشباب، والتي فاز فيها العين وكان الشارقة طرفاً في النهائي.

وأثنى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي على جهود منظومة العمل بالنادي، من أعضاء مجلس الإدارة العليا ورئيس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وجميع الإدارات المساندة، وأطقم العمل بالفرق الرياضية من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بالدعم الكبير من مجلس إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي، وبأداء فريق العمل بإدارة الألعاب الجماعية، وحرص الجميع على توفير كافة متطلبات النجاح، ليواصل النادي العريق مسيرة الإنجازات والأرقام القياسية.

وأشار الحصان إلى أن ما تحقق هذا الموسم في كرة اليد يُعد نجاحاً تاريخياً، حيث إنها أول مرة يحصد فريق إماراتي جميع البطولات الممكنة في موسم واحد 2022-2023 برصيد 5 بطولات، كما تسيطر المراحل السنية على الألقاب خلال المواسم الأخيرة، فقد أحرزوا 8 بطولات من 9 في هذا الموسم، بالإضافة إلى إنجاز تاريخي نوعي لم يحدث من قبل، لصغار اليد بطل ووصيف مسابقتي الدوري والكأس، لتكون حصيلة كرة اليد 13 بطولة من 14 مسابقة لُعبت في الموسم.

وأوضح الحصان أن مجلس الإدارة حريص على دعم فرق كرة السلة بالنادي وتلبية احتياجاتها في ظل منافسة قوية للغاية هذا الموسم من 4 فرق قوية، مما أثمر عن حصول فريق رجال السلة على كأس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي في افتتاح هذا الموسم، ووصوله لنهائي كأس رئيس الدولة، ورابع مسابقة الدوري العام، وتُوج فريق الشباب ببطولة الدوري العام ووصيف الكأس، وتأهلت فرق الناشئين والبراعم لنهائي الدوري، ونافس الأشبال في الأدوار النهائية في الدوري والكأس.

وأكد رئيس إدارة الألعاب الجماعية على أهمية مواصلة العمل ومضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.