محمد أمين يفوز بكأس الشطرنج الخاطف في العين

العين (الاتحاد)



توج هشام علي الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أبطال مهرجان ربيع العين للشطرنج الخاطف، وشارك في توزيع الجوائز المستشار يوسف العفريت الكويتي الأمين المالي عضو مجلس إدارة النادي.

وثمن هشام الطاهر مشاركة 12 أستاذاً دولياً كبيرا لأول مرة في بطولة الشطرنج الخاطف بمهرجان ربيع العين، في إطار جهود تطوير المسابقات لتحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي، وبما ينعكس إيجابياً على رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية.

وسيطر الأساتذة الكبار على المراكز العشرة الأوائل، حيث توج الأستاذ الدولي الكبير الإيراني محمد أمين طبطبائي بكأس البطولة برصيد 8.5 نقطة، بينما حصد الأستاذ الكبير الهندي أرجون إيريجيسي الميدالية الفضية برصيد 8 نقاط، يليه بنفس الرصيد الفائز بالبرونزية مواطنه صادهواني، ثم بطل أفريقيا المصري أدهم فوزي الذي حصد المركز الرابع.

أقيمت منافسات البطولة من 11 جولة وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره ثلاث دقائق للمباراة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة من بداية المباراة، جدير بالذكر أن المهرجان يتضمن بطولة ربيع العين للشطرنج الخاطف، وبطولة ربيع للشطرنج السريع، وبطولة ربيع العين للشطرنج الكلاسيكي.