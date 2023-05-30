سباليتي.. صانع الأفلام يتراجع خطوة في نابولي

روما (د ب أ)

أكد لوتشيانو سباليتي أنه سيرحل عن تدريب نادي نابولي، بعد أن قاده للتتويج بلقب الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقال سباليتي: «أحتاج إلى الحصول على عام راحة، أشعر ببعض الإرهاق، وأريد التواجد مع ابنتي ماتيلده».

وكشف أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، لمحطة «راي» التلفزيونية الحكومية أن سباليتي طلب الحصول على إجازة لمدة عام. وأوضح دي لاورينتيس: «هو رجل حر بعد 50 عاماً في صناعة الأفلام، عندما يأتي إليك شخص ويقول: لقد أعطيت كل ما بوسعي، جزء من حياتي ينتهي، مازلت مرتبطاً بعقد معك، لكني أفضل الحصول على إجازة لمدة عام، هل تقف في طريقه؟ عليك أن تكون كريماً في الحياة، لقد أعطى الكثير وأشكره على ذلك، من العدل الآن أن يفعل ما يحلو له».

وفي الموسم الثاني له مع نابولي، نجح سباليتي «64 عاماً» في قيادة الفريق للقبه الثالث في الدوري الإيطالي والأول له منذ 33 عاماً، وذلك قبل خمس جولات من نهاية الموسم. وتردد أيضاً أن كريستيانو جيونتولي سيرحل عن منصب المدير الرياضي لنابولي، وسط تكهنات بشأن انتقاله للمنصب ذاته في يوفنتوس.

وأوضح سباليتي: «في بعض الأحيان ترحل عن شخص تحبه، مدينة مثل نابولي تستحق الكثير، أكثر من المعتاد، عليك أن تسأل نفسك ما إذا كنت لا تزال على مستوى المهمة أم لا؟ وبما أنني لا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك، فإنني أتراجع خطوة».

وأفادت تقارير أن لويس إنريكي، المدرب السابق لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، مرشح لخلافة سباليتي في تدريب نابولي، وكذلك الحال بالنسبة لرافاييل بينيتيز المدرب السابق لنابولي.