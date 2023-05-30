اتحاد الجودو يتوج نادي الفجيرة بدرع التفوق العام



أبوظبي (الاتحاد)

تفتتح يوم غد بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية، على هامش احتفال اتحاد الجودو بتكريم أبطال درع التفوق العام للجودو، الدورة التدريبية للمدربين لفئة المستوى الثاني، التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع التضامن الأولمبي واللجنة الأولمبية الوطنية والأكاديمية الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولي للجودو، والتي تستمر حتى الخامس من يونيو المقبل، بمشاركة 25 دارساً بعد إغلاق باب التسجيل، والتي يحاضر فيها الخبير الكرواتي سيرتيك هافاتسكو.

من جهة ثانية، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة فوزه بلقب درع التفوق العام للجودو لموسم 2022 - 2023 برصيد 730 نقطة، منها 300 نقطة لفوزه بعدد 3 ألقاب، أبرزها بطولة اليوم الوطني للجودو لفئة الشباب، وبطولة كأس الاتحاد لفئة الشباب، وبطولة الدورة الرمضانية للجودو، بجانب العديد من النقاط في مختلف منافسات الاتحاد لهذا الموسم، التي أضافت له عدداً من النقاط ووضعته في صدارة الترتيب العام.

واحتل المركز الثاني نادي الشارقة لحصوله على 640 نقطة وفاز بـ 4 مسابقات، أبرزها بطولة كأس رئيس الدولة للجودو لفئة الشباب، وكأس الإمارات للناشئين، وكأس الإمارات للشباب، وكأس سفير اليابان لفئة الناشئين، واحتل المركز الثالث نادي خورفكان بـ 3 ألقاب ذهبية، وهي بطولة كأس رئيس الدولة للجودو لفئتي الناشئين والأشبال، وكأس سفير اليابان للأشبال، وحل نادي اتحاد كلباء رابعاً.

وثمن رئيس الاتحاد جهود كافة الأندية ومساهمتها في إنجاح الموسم الرياضي المنصرم للجودو الذي قدم العديد من المواهب التي شكلت إضافة حقيقية للمنتخبات الوطنية التي تستعد للعديد من المشاركات العربية والخليجية والآسيوية خلال الفترة القادمة.