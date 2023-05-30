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الرياضي

ميامي يبلغ نهائي «أن بي ايه» ويحرم بوسطن من عودة تاريخية

ميامي يبلغ نهائي «أن بي ايه» ويحرم بوسطن من عودة تاريخية
30 مايو 2023 10:30


بوسطن (أ ف ب) 

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بلغ ميامي هيت نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، حارماً مضيفه بوسطن سلتيكس من عودة تاريخية، بعد فوزه عليه 103-84 في المباراة السابعة الحاسمة ضمن نهائي المنطقة الشرقية.
وكان بوسطن قلب تأخره 0-3 في أول ثلاث مباريات من السلسلة، محققاً عودة نادرة، وكان على بعد فوز واحد من أن يصبح أول فريق في تاريخ الدوري يقلب تأخره بثلاثية في الأدوار الاقصائية، من أصل 151 محاولة.
ويبحث هيت عن اللقب الرابع في تاريخه بعد 2006 و2012 و2013، فيما بلغ نهائي الدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ 2020 عندما خسر أمام لوس أنجلوس ليكرز.
أضاف إلى لائحة ضحاياه بوسطن وصيف الشرقية، بعد تخطي ميلووكي باكس بطل المنطقة في الدور الأول ثم نيويورك نيكس في الثاني، وكان بوسطن قد انتزع فوزه الثالث المثير في الرمق الأخير على أرض ميامي بفارق نقطة يتيمة، وبسلة قبل 2 بالمئة من الثانية على نهاية الوقت.
ويأمل ميامي في أن يصبح أول فريق في التاريخ يحرز لقب الدوري، وهو مصنّف في المركز الثامن في منطقته خلال الدوري المنتظم. وكان نيويورك نيكس، ثامن الشرقية في 1999، بلغ النهائي لكنه خسر أمام سان أنتونيو سبيرز.
وحقق جيمي باتلر (28 نقطة) وكاليب مارتن (26) الأهم في عقر دار الفريق الأخضر، من خلال حسم السلسلة 4-3، ضاربين موعداً مع دنفر ناجتس وعملاقه الصربي نيكولا يوكيتش في نهائي الدوري بدءاً من يوم الخميس. وكان ناجتس قد تفوّق بصراحة على لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 4-0، ليبلغ نهائي الدوري للمرة الأولى في تاريخه.
واستفاد لاعبو المدرب إريك سبولسترا على أكمل وجه من إصابة مبكرة لنجم بوسطن جايسون تايتوم وإهدار المضيف عدة تسديدات مبكرة.

بوسطن
ميامي هيت
دوري السلة الأميركي للمحترفين
كرة السلة
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