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«الفرسان» يغير «جلد» الأجانب

«الفرسان» يغير «جلد» الأجانب
30 مايو 2023 09:50

مراد المصري (دبي)
يشهد الصيف الحالي تغييراً كبيراً على قائمة اللاعبين الأجانب الخمس في صفوف شباب الأهلي المتوج بلقب دوري أدنوك للمحترفين، وذلك مع بداية مرحلة جديدة لـ «الفرسان» بمعطيات متجددة.
ومع نهاية عقد الإيراني أحمد نور الله، في نهاية الشهر القادم، فإن اللاعب الذي سيصبح حراً في طريقه للانضمام إلى أحد الأندية القطرية، مع وجود عروض سعودية أيضاً.
وفيما انتهت إعارة السوري عمر خربين، فإن الأوزبكي عزيز جانيف انتهى عقده أيضاً مع نهاية هذا الموسم، ولم يتم تجديده لحد اللحظة، فيما يمتلك البلجيكي جايسون ديناير عروضاً أبرزها من الدوري التركي، إلى جانب كونه على رادار فريق ريال بيتيس الإسباني أيضاً، مع رغبته بالعودة للعب في أوروبا عموماً.
ويبدو أن الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا سيكون الذي يستمر في صفوف الفريق من قائمة اللاعبين الأجانب الخمسة الرئيسين في الفريق، إلى جانب اللاعبين المقيدين في فئة اللاعب المؤهل لتمثيل المنتخبات الوطنية، الذين يمتلكون عقوداً سارية، وأبرزهم يوري سيزار وإيجور جيسوس وجويلهرم بالا وغيرهم.
وما يزال «الفرسان» يدرس خيارات المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل بعد رحيل البرتغالي ليوناردو جارديم، مع وجود العديد من الخيارات التي يتم دراستها من اجل اتخاذ القرار الأنسب بما يتوافق مع المعطيات الفنية المقبلة.

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