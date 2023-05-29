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أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تشارك بجناح تفاعلي في «أبوظبي للكتاب»

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تشارك بجناح تفاعلي في «أبوظبي للكتاب»
29 مايو 2023 23:54

أبوظبي (وام)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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شاركت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بجناح تفاعلي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حول رياضة المرأة، ودور الأكاديمية في بناء وإعداد جيل جديد لتحقيق الإنجازات النسائية الرياضية. وتحرص الأكاديمية على المشاركة الفاعلة في جميع الأحداث والمناسبات الكبرى، بهدف إعداد وتأهيل السيدات والفتيات ثقافياً ورياضياً لتحقيق النتائج المرجوة لتسهم في ازدهار الرياضة النسائية مستقبلاً.وتهدف الأكاديمية من المشاركة إلى التعريف بالفرق التي أسستها في السنوات الماضية مثل كرة السلة والطائرة وبرنامج فارسات الأكاديمية بالإضافة إلى عرض العديد من الكتب التعريفية الخاصة بتاريخ تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وإنجازاتها العظيمة، بجانب المشاركة في حلقات شبابية لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة.
كما تتبنى الأكاديمية العديد من المبادرات التي تشكل أثراً واضحاً في الارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع، من خلال تشجيعها على ممارسة الرياضة وتحسين أدائها سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي، والتعريف بالرياضة النسائية في الإمارات، وتبادل المعرفة والخبرات مع الجمهور.

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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