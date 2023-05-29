«عمومية» اتحاد الكرة تُعدل مواد النظام الأساسي ولائحة الانتخابات

معتز الشامي (دبي)

يُعقد صباح اليوم، اجتماع الجمعية العمومية «الطارئة» لاتحاد الكرة، والتي تقام بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، بمشاركة جميع الأندية، وذلك لاعتماد التعديلات المقترحة على مواد النظام الأساسي للاتحاد، بالإضافة للمقترحات الخاصة بلائحة الانتخابات، وذلك قبل الدعوة للجمعية العمومية الانتخابية، المتوقع أن تقام مطلع شهر أغسطس المقبل وأحد أيام 7 أو 8 أو 9 من الشهر نفسه.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي، قد استقال من مهام منصبه في رئاسة اتحاد الكرة، وتفرض مواد النظام الأساسي الحالية مجموعة من الإجراءات، التي يستمر عمل الاتحاد من خلالها، لحين أقرب جمعية عمومية انتخابية، حيث ستتم الدعوة للعمومية مطلع شهر يونيو المقبل، بينما تقام العمومية بعد الدعوة إليها بـ60 يوماً.

وكانت بعض أندية قد طلبت تحويل العمومية إلى «حضورية» بدلاً من إقامتها عن بُعد، ولكن اكتفى الاتحاد بنظام «الاتصال المرئي»، خصوصاً أن التعديلات المطروحة للاعتماد على العمومية، ليست كبيرة.

وتشير المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تخص 6 مواد في النظام الأساسي، وهي المواد (1 و53 و60 البند رقم 16، و75 و79 والمادة 99)، وتشهد المادة 99 زيادة فترة عمل المجلس المؤقت حال استقال الرئيس لمدة 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر كما هو حالياً، بهدف منح المجلس مزيداً من الوقت لإعادة ترتيب الأمور الخاصة باللوائح والعمومية الانتخابية، ولكن يطبق هذا التعديل مع المجلس الجديد، حيث ستستمر مدة المجلس الحالي حتى أغسطس المقبل فقط.

فيما شهدت لائحة الانتخابات، اقتراحاً بتعديل 10 مواد إضافية، جميعها ترتبط بالعملية الانتخابية ذاتها، وأبرزها تعريف «الحالات الطارئة»، وضم استقالة الرئيس إلى الحالات الطارئة التي يتعرض لها الاتحاد، كما شهدت تعديلات تمنح للجنة الانتخابية صلاحيات استكمال مهام مدتها وهي 4 سنوات، للإشراف على أي انتخابات تقع خلال تلك الفترة، بدلاً من انتخاب لجنة جديدة قبل الانتخابات الطارئة، كما في الحالة الحالية.

وكانت الأندية قد تسلمت جدول أعمال الجمعية العمومية، الذي تضمن 8 بنود وفق تأكيدات مصادر «الاتحاد»، أبرزها اعتماد التعديلات المقترحة في البند 7 بالإضافة إلى استمرار عمل اللجان القضائية والتحكيمية، حتى موعد أي جمعية عمومية قادمة، لانتخاب رئيس وأعضاء تلك اللجان.