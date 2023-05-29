«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 6 بطولات في 3 قارات

أستانا (وام)

اختتمت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) تنظيم سلسلة من البطولات في 6 مدن عالمية، هي براج بالتشيك، ومكابا وماسكيرا بالبرازيل، وأستانا بكازاخستان، بالإضافة إلى البطولات الوطنية في كل من تركيا والفلبين خلال اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات والأحزمة بالبدلة ومن دون البدلة.

أقيمت منافسات البطولات الوطنية في كل من تركيا والفلبين بحضور ومشاركة أعداد كبيرة في منافسات البدلة، ومن دون البدلة وحققت نجاحاً جماهيرياً وتنظيمياً فيما أقيم مهرجان الجو جيتسو للأطفال في مدينة براج.

وشهدت مدينتا مكابا وماسكيرا البرازيليتان إقبالاً فاق كل التوقعات بمشاركة مختلف الفئات في بطولتيهما، بمن فيهم عدد كبير من اللاعبين واللاعبات أصحاب الحزام الأسود والهواة أصحاب الأحزمة الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود، حيث إن البرازيل هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد ممارسي اللعبة، الذي يقترب من 3 ملايين لاعب ولاعبة، كما أنها الأكثر امتلاكاً للاعبين واللاعبات أصحاب الحزام الأسود، بما يقترب من 28 ألف لاعب ولاعبة، فيما تمتلك البرازيل أيضاً أكثر من 35 ألف أكاديمية لتدريب الراغبين في ممارسة تلك اللعبة، معظمها في ساو باولو وريو دي جانيرو.

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن الرابطة تستهدف تنظيم ما يزيد على 280 بطولة هذا العام لتواصل تحقيق النجاحات التي اعتادت عليها في السنوات الماضية، والوصول ببطولاتها إلى كل مدن العالم باعتبار أبوظبي أكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

وقال: «الرابطة ولدت قوية لتبقى وتتطور وتوسع نشاطها في مختلف مدن العالم، وذلك بمتابعة دقيقة من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، الذي يوجه دائماً برفع مستوى الجودة كل عام وتحقيق الاحترافية الكاملة في التنظيم، والوصول لكل محبي هذه الرياضة في كل المدن من أجل المساهمة في اكتشاف المواهب وصقلها وتأهيل الأبطال، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة».

وأوضح أن العامين الماضيين شهدا توسعاً كبيراً في عدد البطولات التي تنظمها الرابطة في مختلف قارات العالم، وأن الهدف المنشود خلال العامين المقبلين هو الوصول إلى 500 بطولة حول العالم، واستقطاب مليون لاعب ولاعبة كل عام.

وأضاف: «من المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل إقامة 3 بطولات جديدة في لواندا عاصمة أنجولا، وفي مدينة فارو البرتغالية، ثم بطولة أخرى في إستونيا».