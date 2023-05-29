«أبوظبي 16 و19» بطلا دوري الكريكيت

أبوظبي (الاتحاد)

فاز فريقا أبوظبي تحت 16 و19 سنة، بدوري مجلس الإمارات للكريكيت المحلي، بتفوّق الأول على نظيره فريق عجمان بـ 7 نقاط، وفوز الثاني على نظيره عجمان أيضاً بـ 15 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتوج فيها فريقان من أبوظبي ببطولة دوري مجلس الإمارات للكريكيت المحلي.

وقال ماثيو باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب: «يعد هذا الفوز إنجازاً كبيراً للكريكيت في أبوظبي؛ كونها المرة الأولى التي تفوز فيها أبوظبي ببطولتي دوري مجلس الإمارات للكريكيت المحلي لتحت 16 سنة وتحت 19 سنة في نفس الموسم الرياضي، لقد وضعنا لأنفسنا معياراً قياسياً نبني عليه المزيد من النجاح في المستقبل».

وتمثل ثنائية دوري الإمارات مستقبلاً مشرقاً للكريكيت في أبوظبي، وهي حصاد برامج استراتيجية للاعبي فريق أبوظبي، وأساساً واضحاً تنتهجه أكاديمية الكريكيت، والتي تهدف إلى إعداد فرق قوية يمكنها المنافسة على مختلف الأصعدة، وقد أثمر ذلك بفوز فريق أبوظبي بالألقاب المتتالية، بمشاركة عدد من اللاعبين من أكاديمية زايد للكريكيت، أكاديمية الكريكيت الرائدة في العاصمة.

من جانبه قال ميرفين بيرييرا - مدير العمليات في مجلس أبوظبي للكريكيت: «سعداء للغاية بالفوز ببطولة تحت 16 سنة، وأنا فخور بأننا تمكنا من الفوز بثنائية مع فريق تحت 19 سنة في نفس الموسم الرياضي، لقد كان أداؤنا لفئة تحت 16 سنة ضعيفاً في السابق، لكن باجتهاد الجميع أصبح لدينا الآن مجموعة رائعة من الشباب القادرين على تحقيق الألقاب، ونحن متحمسون لرؤيتهم في المستقبل وهم يعتلون منصات التتويج».

يذكر أن فوز فريق أبوظبي في دوري تحت 19 سنة، يعتبر المرة الثانية التي يبرز فيها الفريق كأفضل فريق في دولة الإمارات في تلك الفئة العمرية، في حين كان فوز فريق تحت 16 سنة هو الأول له.