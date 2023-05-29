80 لاعباً في مهرجان ربيع العين للشطرنج

العين (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان ربيع العين للشطرنج بمشاركة 80 لاعبا ولاعبة من المتميزين دولياً من 15 دولة وذلك في فندق هيلي ريحان روتانا، وافتتحت شيخة عبد الله العريف الظاهري الأمين العام المساعد لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية فعاليات المهرجان.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة «إن مهرجان ربيع العين للشطرنج يتضمن بطولة ربيع العين للشطرنج الخاطف، وبطولة ربيع العين للشطرنج السريع، وبطولة ربيع العين للشطرنج الكلاسيكي».. لافتة إلى أنها رصدت جوائز مالية قيمة للمشاركة في المهرجان الفصلي السنوي الذي ينظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بانتظام منذ عام 2005.