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الرياضي

لمياء مال الله تحرز برونزية «دولية الجمباز»

لمياء مال الله ترفع علم الإمارات على منصة التتويج (الاتحاد)
30 مايو 2023 01:55

دبي (الاتحاد)

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حققت لمياء مال الله، الميدالية البرونزية في المجموع العام في بطولة الإمارات الدولية للجمباز، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات في الفئات الأولمبية لرياضة الجمباز.
وجاءت البطلة الإماراتية التي سبق لها تحقيق العديد من الإنجازات البارزة منها تفوقها في بطولة الخليج الكبرى للجمباز الإيقاعي العام الماضي، بالمركز الثالث في منافسات البطولة الدولية بالمركز الثالث بمجموع 69.150 نقطة بعد احتساب نقاط ثلاث منافسات مختلفة، وحققت المركز الأول الروسية كيرا لابا برصيد 80.900 نقطة، وبالمركز الثاني الروسية كيرا إليزفاتيز بمجموع 69.450.
وتقدمت لمياء في الترتيب العام على لاعبات من جنسيات مختلفة من أرمينيا وروسيا وإسرائيل، وذلك بعد الأداء المميز الذي تقدمه، ومواصلة طموحها بالتفوق في هذه الرياضة الأولمبية.

مجلس دبي الرياضي
الجمباز
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