14 نادياً في قائمة «أبطال الموسم» و«الأفضلية الرقمية» لـ «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

أسدل نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والذي جمع العين بمنافسه الشارقة، وحُسم بتتويج «الملك» باللقب بعد الفوز 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، الستار على المسابقات الكروية لموسم 2022-2023.

وأقيمت 31 مسابقة على مدار الموسم، على صعيد منافسات الفريق الأول، وتحت 21، والمراحل السنية حتى دوري الأشبال تحت 11 عاماً، بجانب مسابقتين لدوري السيدات في الدرجتين الأولى والثانية، ونظمت المنافسات الكروية تحت مظلة اتحاد الكرة «27 مسابقة»، ورابطة المحترفين «4 مسابقات».

وتصدر فريقا شباب الأهلي والشارقة، المشهد على صعيد الموسم الكروي، بعدما توج «الفرسان» بـ 12 لقباً على التوالي شملت «دوري أدنوك للمحترفين»، دوري المحترفين تحت 21 عاماً، كأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الناشئين «تحت 17»، كأس الناشئين تحت 16 عاماً، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 (أ)، كأس الأشبال «تحت 14»، دوري الأشبال تحت 13 (ب)، دوري الأشبال تحت 12 (ب)، دوري الأشبال تحت 11 (ب).

في المقابل، فرض الشارقة «الملك» أفضليته على صعيد ألقاب الكؤوس بالتتويج بالبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، وكان الفريق استهل الموسم بالتتويج بلقب «كأس السوبر الإماراتي» على حساب العين، قبل أن ينهي الموسم بذات السيناريو بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين أيضاً 2-1.

وشملت قائمة الأندية المتوجة بألقاب موسم 2022- 2023 14 نادياً، وضمت إلى جانب فريقي شباب الأهلي والشارقة، أندية حتا «بطل دوري الأولى»، جلف يوناتيد «دوري الثانية»، رويال «دوري الثالثة»، العربي «دوري الشباب 21»، العين «دوري وكأس الشباب 18 عاماً، كأس الأشبال 15، ودوري الأشبال تحت 11 الفئة أ».

وظفر نادي الإمارات بلقبي دوري الناشئين 16 الفئة «ا» ودوري الأشبال تحت 14 «ب»، وعجمان بلقب دوري الناشئين 16 عاماً الفئة «ب»، واتحاد كلباء بلقب دوري الأشبال 15 سنة «أ»، والوحدة بدوري الأشبال تحت 13 «أ»، والجزيرة بدوري الأشبال تحت 12 «أ»، فيما نال فريق نادي أبوظبي للسيدات لقب دوري الدرجة الأولى، وامباير بطل دوري الثانية للسيدات.

سجل ألقاب موسم 2022-2023

1- كأس رئيس الدولة: الشارقة

2- دوري أدنوك للمحترفين: شباب الأهلي

3- دوري الدرجة الأولى: حتا

4- دوري الدرجة الثانية: جلف يوناتيد

5- دوري الدرجة الثالثة: رويال

6- كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الشارقة

7- كأس السوبر الإماراتي: الشارقة

8- دوري المحترفين تحت 21 عاماً: شباب الأهلي

9- دوري الشباب «تحت 21»: العربي

10- كأس الشباب «تحت 21»: شباب الأهلي

11- دوري الشباب «تحت 18»: العين

12- كأس الشباب «تحت 18» العين

13- دوري الناشئين «تحت 17»: شباب الأهلي

14- كأس الناشئين «تحت 17»: شباب الأهلي

15- دوري الناشئين تحت 16 (أ): الإمارات

16- دوري الناشئين تحت 16 (ب): عجمان

17- كأس الناشئين «تحت 16»: شباب الأهلي

18- دوري الأشبال تحت 15 (أ): شباب الأهلي

19- دوري الأشبال تحت 15(ب): اتحاد كلباء

20- كأس الأشبال «تحت 15»: العين

21- دوري الأشبال تحت 14 (أ): شباب الأهلي

22- دوري الأشبال تحت 14 (ب): الإمارات

23- كأس الأشبال «تحت 14»: شباب الأهلي

24- دوري الأشبال تحت 13 (أ): الوحدة

25- دوري الأشبال تحت 13 (ب): شباب الأهلي

26- دوري الأشبال تحت 12 (أ): الجزيرة

27- دوري الأشبال تحت 12 (ب): شباب الأهلي

28- دوري الأشبال تحت 11 (أ): العين

29- دوري الأشبال تحت 11 (ب): شباب الأهلي

30- دوري الإمارات للسيدات «الدرجة الأولى»: نادي أبوظبي الرياضي

31- دوري الإمارات للسيدات «الدرجة الثانية»: أمباير