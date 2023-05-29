ديوكوفيتش يشق طريقه نحو الدور الثاني في رولان جاروس



باريس (رويترز)

بدأ نوفاك ديوكوفيتش سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد ألقاب منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى للتنس للرجال، وحصد اللقب رقم 23 في مسيرته بفوزه 6-3 و6-2 و7-6 على ألكسندر كوفاسيفيتش في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة اليوم الاثنين.

وشق بطل فرنسا مرتين طريقه بسرعة لحصد أول مجموعتين، قبل أن يواجه مقاومة من اللاعب الأميركي البالغ من العمر 24 عاماً والذي ظهر افتقاره للخبرة بعد ذلك في الشوط الفاصل على أكبر ملعب بأرضية رملية في العالم.

وأنهى ديوكوفيتش المواجهة بإعادة مذهلة لإرسال منافسه في أول نقطة سنحت له لحسم المباراة.

وسيلتقي ديوكوفيتش في المباراة المقبلة مع المجري مارتون فوتشوفيتش للحصول على مكان في الدور الثالث.