ألياسيم أول مصنّف بين العشرة الأوائل يودّع رولان جاروس



باريس (أ ف ب)

أقصي الكندي المصنّف عاشراً عالمياً فيليكس أوجيه ألياسيم الذي لا يزال يعاني من إصابة في كتفه، في الدور الأول من بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس بخسارته أمام الإيطالي فابيرو فونيني بثلاث مجموعات متتالية 6-4، 6-4، و6-3.

وبات أوجيه ألياسيم أول لاعب من المصنفين العشرة الأوائل يودّع منافسات البطولة الباريسية الكبرى.

لكن الكندي البالغ 22 عاماً، لم يخفِ أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية، وكان انسحب قبل مباراته في ربع نهائي دورة ليون الأسبوع الماضي بسبب ألم في كتفه، وقال فونيني الذي كان يعرف الصعوبات الجسدية لمنافسه «اليوم رأيت أنه لم يكن يتحرك حقاً بعد المجموعة الثانية».

ووصل أوجيه ألياسيم الذي يتخّذ من توني نادال عمّ رافايل نادال ومدربه السابق، مستشاراً له على الأرضية الصلبة، إلى باريس وهو يمتلك فوزاً واحداً على الملاعب الترابية في عام 2023.

وقبل عام، وصل اللاعب المتحدّر من كيبيك إلى دور الستة عشر، وخسر أمام نادال بعد خمس مجموعات، لكن باستثناء 2022، فجرت العادة أن يخسر الكندي دائماً في الدور الأول.

وفي الدور الثاني، سيواجه فونيني الذي يخوض غمار رولان جاروس للمرة السادسة عشرة في سن السادسة والثلاثين، الأسترالي جايسون كابلر.

وقال الإيطالي في هذا الصدد مبتسماً بعدما حقق فوزه الأول على حساب لاعب من المصنفين العشرة الأوائل على الملاعب الترابية في باريس «من ناحية هذا يعني أنني عجوز، ومن ناحية أخرى لديّ فرصة للعب ضد الجيل الجديد».